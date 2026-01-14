Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Τετάρτη ότι θα κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον ενεργειακό τομέα της Ουκρανίας για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα με τις διακοπές στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος μετά τις συνεχείς ρωσικές επιθέσεις σε υποδομές.

«Συνολικά, θα κηρυχθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τον ενεργειακό τομέα της Ουκρανίας», έγραψε ο Ζελένσκι στα αγγλικά στην πλατφόρμα κοινωνικών μέσων X. Ανέφερε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες «για τη σημαντική αύξηση του όγκου των εισαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία».

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Ζελένσκι στο Χ:

«Οι συνέπειες των ρωσικών επιθέσεων και της επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών είναι σοβαρές. Τα συνεργεία επισκευής, οι εταιρείες ενέργειας, οι δημοτικές υπηρεσίες και η Κρατική Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών της Ουκρανίας συνεχίζουν να εργάζονται όλο το εικοσιτετράωρο για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης και της θέρμανσης. Πολλά ζητήματα απαιτούν επείγουσα επίλυση. Ευχαριστώ όλους όσους εμπλέκονται και εργάζονται με πλήρη αποτελεσματικότητα.

Πρώτον – θα συσταθεί ένα μόνιμο αρχηγείο συντονισμού για την αντιμετώπιση της κατάστασης στην πόλη του Κιέβου. Συνολικά, θα κηρυχθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τον ενεργειακό τομέα της Ουκρανίας. Ο Πρώτος Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης – Υπουργός Ενέργειας της Ουκρανίας έχει οριστεί να επιβλέπει το έργο υποστήριξης των ανθρώπων και των κοινοτήτων υπό αυτές τις συνθήκες, καθώς και να αντιμετωπίζει πρακτικά ζητήματα. Δεύτερον, οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι θα μεγιστοποιήσουν τις προσπάθειες με τους εταίρους για την απόκτηση του απαραίτητου εξοπλισμού και της πρόσθετης υποστήριξης. Το Υπουργικό Συμβούλιο θα διασφαλίσει τη μέγιστη απελευθέρωση όλων των διαδικασιών σύνδεσης του εφεδρικού ενεργειακού εξοπλισμού στο δίκτυο κατά τη διάρκεια αυτής της κατάστασης. Επίσης, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για τη σημαντική αύξηση του όγκου των εισαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία. Τρίτον – Έχω αναθέσει στην κυβέρνηση την προετοιμασία αναθεώρησης των κανονισμών απαγόρευσης κυκλοφορίας για αυτόν τον εξαιρετικά κρύο καιρό. Οι άνθρωποι πρέπει να έχουν την καλύτερη δυνατή πρόσβαση σε σημεία βοήθειας και οι επιχειρήσεις – κάθε ευκαιρία να σχεδιάσουν τις δραστηριότητές τους ανάλογα με την κατάσταση στο ενεργειακό σύστημα. Στο Κίεβο, ο αριθμός των Σημείων Αήττητου πρέπει να αυξηθεί και να επιθεωρηθούν τα υπάρχοντα. Αναμένουμε προτάσεις από το Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών και από τις τοπικές αρχές σχετικά με τις μορφές της εκπαιδευτικής διαδικασίας κατά τη διάρκεια αυτής της κατάστασης έκτακτης ανάγκης.

Είναι ζωτικής σημασίας οι κρατικοί θεσμοί, οι επιχειρήσεις και όλα τα επίπεδα της τοπικής αυτοδιοίκησης να εργαστούν πλέον με συνοχή και συντονισμό. Το αποτέλεσμα του καθενός συμβάλλει στο συλλογικό αποτέλεσμα για ολόκληρη τη χώρα.»