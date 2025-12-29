Οι αρχές του Μεξικού ανακοίνωσαν χθες Κυριακή 28/12 ότι τουλάχιστον δεκατρείς άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν επιβατικός σιδηροδρομικός συρμός εκτροχιάστηκε στη νότια πολιτεία Οαχάκα.
Σύμφωνα με το μεξικανικό πολεμικό ναυτικό, ο συρμός μετέφερε 250 ανθρώπους, εννεαμελές πλήρωμα και 241 επιβάτες.
Κατά την ίδια πηγή, 139 από τους επιβαίνοντες είναι εκτός κινδύνου.
Από τους συνολικά 98 ανθρώπους που υπέστησαν τραυματισμούς, 36 νοσηλεύονται.
Mexico’s Navy says the train was carrying 250 people when it derailed partially near the town of Nizanda in Oaxaca. https://t.co/RRGFMNWIsL— Al Jazeera English (@AJEnglish) December 29, 2025