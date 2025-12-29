Οι αρχές του Μεξικού ανακοίνωσαν χθες Κυριακή 28/12 ότι τουλάχιστον δεκατρείς άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν επιβατικός σιδηροδρομικός συρμός εκτροχιάστηκε στη νότια πολιτεία Οαχάκα.

Σύμφωνα με το μεξικανικό πολεμικό ναυτικό, ο συρμός μετέφερε 250 ανθρώπους, εννεαμελές πλήρωμα και 241 επιβάτες.

Κατά την ίδια πηγή, 139 από τους επιβαίνοντες είναι εκτός κινδύνου.

Από τους συνολικά 98 ανθρώπους που υπέστησαν τραυματισμούς, 36 νοσηλεύονται.