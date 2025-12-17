Σοβαρή ζημιά σε ένα έκθεμα υψηλής αξίας προκάλεσε κατά λάθος ένα παιδί στην Κίνα, θέλοντας να δει το εντυπωσιακό κόσμημα από πιο κοντά.

Πρόκειται για ένα χειροποίητο χρυσό νυφικό στέμμα, όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο δημοσιεύτηκε εξαρχής από μία Κινέζα blogger με το όνομα Ζανγκ Καϊγί, η οποία ήταν και εκείνη που είχε διοργανώσει την έκθεση μαζί με τον σύζυγό της.

Το χρυσό στέμμα περιγράφηκε ως ένα «μοναδικό νυφικό κόσμημα», σχεδιασμένο και κατασκευασμένο στο χέρι προσωπικά από τον σύζυγό της. Δεν πρόκειται για εμπορικά διαθέσιμο αντικείμενο και, ως εκ τούτου, δεν μπορούσε να αποτιμηθεί εύκολα.

Η Ζανγκ ανέφερε ότι «το στέμμα είχε βαθιά προσωπική και συναισθηματική αξία» και ότι η ζημιά που υπέστη κατά τη διάρκεια της έκθεσης ήταν πλήγμα για την ίδια.

Το βίντεο δημοσιεύθηκε με σκοπό να ζητηθεί η γνώμη ανθρώπων με εμπειρία σχετικά με το πώς θα έπρεπε να εκτιμηθεί η ζημιά σε ένα αντικείμενο μοναδικό στο είδος του. Στην ανάρτηση που έκανε η ίδια, περιλαμβανόταν επίσης έκκληση προς τους επισκέπτες των εκθέσεων να αποφεύγουν την επαφή με τα εκθέματα.

Το περιστατικό προκάλεσε εκτεταμένη συζήτηση σχετικά με την ευθύνη και την αποζημίωση. Σε μεταγενέστερη τοποθέτησή της, η Ζανγκ ξεκαθάρισε ότι δεν είχε πρόθεση να κατηγορήσει το παιδί που ενεπλάκη στο περιστατικό και ότι δεν ζήτησε αποζημίωση από την οικογένειά του, καθώς η κορόνα ήταν ασφαλισμένη.

Child accidentally damages handcrafted golden wedding crown in China



A child accidentally knocked over a glass display at a museum in Beijing, causing a 2-kilogram golden crown to fall and sustain damage. The artifact is currently undergoing expert assessment.



Νομικοί εμπειρογνώμονες ανέφεραν ότι η αποζημίωση θα μπορούσε να περιλαμβάνει το κόστος επισκευής, την απομείωση της αξίας ή ακόμα και την πλήρη απώλεια του αντικειμένου, καθώς και πιθανές μη υλικές αποζημιώσεις λόγω της ιδιαίτερης σημασίας της κορόνας.

Επαγγελματίες του κλάδου του χρυσού σημείωσαν ότι η επισκευή χρυσών κοσμημάτων μπορεί να κοστίζει όσο και η πλήρης ανακατασκευή τους, σύμφωνα με την Daily Mail.

Σύμφωνα με ειδικό κοσμηματοποιό μόνο το κόστος εργασίας για ένα τέτοιο στέμμα κατασκευασμένο από περίπου δύο κιλά χρυσού θα μπορούσε να φτάσει τουλάχιστον τις 21.170 λίρες, ενώ ενδέχεται να ανέλθει έως και τις 42.339 λίρες, ανάλογα με την τελική εκτίμηση της ζημιάς.

Η Ζανγκ διευκρίνισε ότι η έκθεση ήταν δωρεάν για το κοινό και παρουσίαζε έργα πολλών καλλιτεχνών. Δεν πουλήθηκαν εισιτήρια και δεν υπήρξε κανένα οικονομικό όφελος από τη διοργάνωση.