Μια δήλωση που ανατρέπει ισορροπίες έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, ανοίγοντας διάπλατα το ενδεχόμενο ο πατέρας του να αποχωρήσει από την κρίσιμη ειρηνευτική διαδικασία στην Ουκρανία. Σε συνέντευξή του στο Sky News στο πλαίσιο του Doha Forum 2025, ο μεγαλύτερος γιος του Αμερικανού Προέδρου ξεκαθάρισε: «Νομίζω ότι μπορεί — και το καλό με τον πατέρα μου, αυτό που τον κάνει και μοναδικό, είναι ότι ποτέ δεν ξέρεις τι θα κάνει. Είναι απρόβλεπτος.»

Όταν η παρουσιάστρια τον ρώτησε αν πιστεύει ότι οι ΗΠΑ θα αποχωρήσουν πραγματικά, απάντησε πως δεν μπορεί να το αποκλείσει, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας δραστικής αλλαγής στρατηγικής. Μάλιστα, πρόσθεσε ότι ο αμερικανικός λαός «δεν έχει την όρεξη για άπειρους πολέμους και συνεχή χρηματοδότηση του ουκρανικού στρατού.»

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, ο γιος του Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε επίθεση στην Ουκρανία, λέγοντας ότι οι «διεφθαρμένοι» πλούσιοι Ουκρανοί εγκατέλειψαν τη χώρα και άφησαν την «αγροτική τάξη» να πολεμήσει». Παράλληλα, κατηγόρησε τον Ζελένσκι ότι συνεχίζει τον πόλεμο για να αποφύγει την ήττα στις επόμενες εκλογές, υποστηρίζοντας ότι η διαρκής αναγνώρισή του από την Αριστερά τον καθιστά σχεδόν «θεότητα», ενώ η χώρα του είναι «πολύ πιο διεφθαρμένη από τη Ρωσία».

Η παρέμβαση αυτή στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα: το Κίεβο και η Ευρώπη πρέπει να αναθεωρήσουν τις στρατηγικές τους, καθώς η Ουάσινγκτον μπορεί να αλλάξει στάση ξαφνικά και χωρίς προειδοποίηση. Η ρητότητα του «ποτέ δεν ξέρεις τι θα κάνει» λειτουργεί ως σαφής προειδοποίηση ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο.

Δεν είναι η πρώτη φορά που παρεμβαίνει

Ο Donald Trump Jr. δεν είναι απλώς γιος του Προέδρου — έχει ήδη αποδείξει ότι μπορεί να επηρεάσει δημόσια την ατζέντα:

Έχει μιλήσει για επενδύσεις σε στρατηγικούς τομείς, συνδέοντας οικονομική δραστηριότητα με πολιτική επιρροή.

Έχει χρηματοδοτήσει αμφιλεγόμενα εγχειρήματα, όπως τα Enhanced Games, προκαλώντας συζητήσεις διεθνώς.

Έχει σχολιάσει εσωτερικά και διεθνή πολιτικά ζητήματα, εκφράζοντας σκληρή κριτική προς ηγέτες και κυβερνήσεις.

Αυτές οι παρεμβάσεις δείχνουν ότι δεν είναι απλά ένας παρατηρητής. Αντίθετα, κινείται ως ενεργό, δημόσιο πρόσωπο που διαμορφώνει την ατζέντα — με τρόπο που συνδυάζει πολιτική, επιχειρηματικότητα και ρητορική ισχύ. Κάθε του δήλωση πλέον απαιτεί προσοχή, καθώς μπορεί να αλλάξει ισορροπίες, να δοκιμάσει πολιτικές προθέσεις και να προκαλέσει διεθνείς ανακατατάξεις.

«Είμαστε πραγματικά κοντά» σε μια ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία, δήλωσε ο Αμερικανός απεσταλμένος Κιθ Κέλογκ

Την ίδια ώρα, όπως δήλωσε ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία, Κιθ Κέλογκ, οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου βρίσκονται «πολύ κοντά» στην ολοκλήρωση και η επίτευξη συμφωνίας εξαρτάται πλέον από την επίλυση δύο κρίσιμων εκκρεμών θεμάτων: το μέλλον της περιοχής του Ντονμπάς και το καθεστώς λειτουργίας του πυρηνικού σταθμού Ζαπορίζια.

«Αν ρυθμίσουμε αυτά τα δύο ζητήματα, πιστεύω ότι τα υπόλοιπα πράγματα θα πάνε αρκετά καλά», δήλωσε χθες, Σάββατο, στην Προεδρική Βιβλιοθήκη και Μουσείο Ρόναλντ Ρίγκαν στο Σίμι Βάλεϊ στην Καλιφόρνια. «Κοντεύουμε».

«Είμαστε πραγματικά πολύ κοντά», πρόσθεσε.

Ο Κέλογκ χαρακτήρισε επίσης «φρικτή» και άνευ προηγουμένου για έναν περιφερειακό πόλεμο την κλίμακα των νεκρών και των τραυματιών που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Πρόσθεσε ότι η Ρωσία και η Ουκρανία έχουν συνολικά πάνω από 2 εκατομμύρια απώλειες, περιλαμβανομένων των νεκρών και των τραυματιών, από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος.

Ούτε η Ρωσία ούτε η Ουκρανία δημοσιοποιούν αξιόπιστες εκτιμήσεις για τις απώλειές τους, όπως επισημαίνει το Reuters. Η Μόσχα δηλώνει ότι οι Δυτικοί και οι Ουκρανοί υπερβάλλουν στις εκτιμήσεις τους όσον αφορά τις απώλειές της, ενώ το Κίεβο δηλώνει ότι η Μόσχα υπερβάλλει στις εκτιμήσεις της για τις ουκρανικές απώλειες.

Το 19,2% των εδαφών της Ουκρανίας έχει κατακτηθεί

Η Ρωσία ελέγχει σήμερα το 19,2% της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης της Κριμαίας, την οποία προσάρτησε το 2014, όλου του Λουχάνσκ, πάνω από το 80% του Ντονέτσκ, περίπου το 75% της Χερσώνας και της Ζαπορίζια και κομμάτια των περιφερειών του Χαρκόβου, του Σούμι, της Μικολάιφ και του Ντνιπροπετρόφσκ, σύμφωνα με το Reuters.

Τον περασμένο μήνα προέκυψε ένα αμερικανικό προσχέδιο ειρηνευτικών προτάσεων 28 σημείων, που διέρρευσε, προκαλώντας ανησυχία σε Ουκρανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους, οι οποίοι θεώρησαν ότι υποχωρεί στα βασικά αιτήματα της Ρωσίας όσον αφορά το NATO, τον έλεγχο της Μόσχας επί ενός πέμπτου της Ουκρανίας και περιορισμούς στον στρατό της Ουκρανίας.

Οι προτάσεις αυτές, οι οποίες όπως δηλώνει τώρα η Ρωσία περιλαμβάνουν 27 σημεία, έχουν χωριστεί σε 4 διαφορετικά μέρη, σύμφωνα με το Κρεμλίνο. Το ακριβές περιεχόμενό τους δεν έχει δημοσιοποιηθεί.

Βάσει των αρχικών αμερικανικών προτάσεων, ο ηλεκτροπαραγωγικός πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια, η λειτουργία του οποίου έχει διακοπεί επί του παρόντος, θα επαναλειτουργήσει υπό την επίβλεψη του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας και το ηλεκτρικό ρεύμα που θα παράγεται θα κατανέμεται ισομερώς στη Ρωσία και την Ουκρανία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε χθες ότι είχε μια μακρά και «ουσιαστική» τηλεφωνική επικοινωνία με τον ειδικό απεσταλμένο του Αμερικανού προέδρου, τον Στιβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, τον Τζάρεντ Κούσνερ.

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε εξάλλου την Παρασκευή ότι αναμένει από τον Κούσνερ να κάνει το βασικό μέρος της εργασίας για την κατάρτιση σχεδίου πιθανής συμφωνίας.



