Ένας άνδρας στη Νέα Ζηλανδία κατηγορήθηκε για κλοπή αφού φέρεται να έκλεψε ένα μενταγιόν αυγού Φαμπερζέ με διαμάντια με έναν μάλλον… ασυνήθιστο τρόπο: καταπίνοντάς το.

Το κλεμμένο αντικείμενο – ένα μενταγιόν αυγού Φαμπερζέ αξίας 33.585 δολαρίων Νέας Ζηλανδίας (19.300 δολάρια ΗΠΑ) – δεν έχει ακόμη εντοπιστεί, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα που επικαλούνται την αστυνομία.

Η αστυνομία κλήθηκε στο κατάστημα Partridge Jewellers στο κέντρο του Όκλαντ το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής και ο 32χρονος συνελήφθη λίγα λεπτά αργότερα. Έχει υποβληθεί σε ιατρική εξέταση και παραμένει υπό κράτηση, αναφέρει η αστυνομία.

Το αυγό «Octopussy», που είναι εμπνευσμένο από ταινία Τζέιμς Μποντ

Το φερόμενο ως κλεμμένο αυγό Φαμπερζέ είναι διακοσμημένο με 60 λευκά διαμάντια και 15 μπλε ζαφείρια, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του κοσμηματοπωλείου, και ανοίγει για να αποκαλύψει μια μινιατούρα που απεικονίζει χταπόδι, από χρυσό 18 καρατίων.

We might not know who the next #JamesBond is just yet, but under strict instructions from M, join us as we take you behind the scenes to discover how @OfficialFaberge crafted the brand new Fabergé x 007 Limited Edition Octopussy Egg Objet…. https://t.co/d07sE2bwDL #Faberge pic.twitter.com/ziyNYFIzGc — The Luxury Channel (@LuxuryChannel) May 8, 2024

Το αυγό «Octopussy», όπως ονομάζεται, είναι εμπνευσμένο από την ομώνυμη ταινία Τζέιμς Μποντ του 1983, η οποία περιστρεφόταν γύρω από μια περίτεχνη ληστεία αυγού Φαμπερζέ.

Η Fabergé είναι ένας παγκοσμίου φήμης οίκος κοσμημάτων που ιδρύθηκε στη Ρωσία πριν από περισσότερους από δύο αιώνες. Είναι γνωστός για τα αυγά του από πολύτιμους λίθους και μέταλλα.

Ο ύποπτος αναμένεται να εμφανιστεί ξανά στο δικαστήριο στις 8 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, έχει επίσης κατηγορηθεί ότι έκλεψε ένα iPad από το ίδιο κοσμηματοπωλείο στις 12 Νοεμβρίου και ότι έκλεψε άμμο για γάτες και προϊόντα απομάκρυνσης ψύλλων αξίας 100 δολαρίων Νέας Ζηλανδίας από ιδιωτική κατοικία μία ημέρα αργότερα, όπως μεταδίδει το BBC.