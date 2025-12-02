Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συνάντησε τους απεσταλμένους των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ στο Κρεμλίνο σήμερα, δείχνουν οι φωτογραφίες που μετέδωσαν τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Ο σύμβουλός του Πούτιν Γιούρι Ουσακόφ και ο απεσταλμένος Κιρίλ Ντμίτριεφ ήταν επίσης στη συνάντηση, όπως δείχνουν οι φωτογραφίες. Οι διερμηνείς ήταν επίσης παρόντες.

Στην αρχή της συνάντησης, παρόντων των δημοσιογράφων, ο Πούτιν δήλωσε ότι χαίρεται που βλέπει τον Γουίτκοφ και τον Κούσνερ, και επισήμανε ότι πριν αρχίσει η σνάντηση πρόλαβαν να κάνουν ένα περίπατο στην Μόσχα.

«Ναι κάναμε έναν καλό, ευχάριστο περίπατο στην πόλη» είπε ο Γουίτκοφ.

«Οι αρχές της Μόσχας δικαίως υπερηφανεύονται με όσα έκαναν για την ανάπτυξη της πρωτεύουσας το τελευταίο διάστημα. Ελπίζω να μπορέσατε να τα δείτε» τόνισε ο Πούτιν.

«Είναι μια υπέροχη πόλη», είπε ο Γουίτκοφ στον Πούτιν αφού νωρίτερα έκανε μια βόλτα με τον Κούσνερ και τον απεσταλμένο του Ρώσου ηγέτη, Κιρίλ Ντμιτρίεφ, στην Κόκκινη Πλατεία κοντά στο μαυσωλείο του ιδρυτή του σοβιετικού κράτους Βλαντίμιρ Λένιν.

Αυτή είναι η έκτη φόρα που επισκέπτεται εφέτος ο Γουίτκοφ τη Ρωσία.