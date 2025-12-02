Η φιλόδοξη στρατηγική αναβάθμισης των γερμανικών Ενόπλων Δυνάμεων (Bundeswehr) δέχτηκε ένα ισχυρό πλήγμα εμπιστοσύνης λόγω ενός πρωτοφανούς περιστατικού αμέλειας και κλοπής.

Η ιστορία ξεκίνησε με τον πιο απλό τρόπο: ένα φορτηγό που μετέφερε πυρομαχικά για τη γερμανική Bundeswehr σταθμεύει σε ένα τυχαίο, ακάλυπτο πάρκινγκ. Το ότι μέσα βρίσκονταν χιλιάδες σφαίρες και χειροβομβίδες δεν εμπόδισε τον οδηγό να επιλέξει το «ό,τι βόλευε» για διανυκτέρευση. Το επόμενο πρωί, η χώρα αναζητούσε περίπου 20.000 πυρομαχικά που είχαν κάνει φτερά.

Η υπόθεση έγινε γνωστή όταν ο οδηγός έφτασε στον προορισμό του και διαπίστωσε ότι αρκετά κιβώτια… έλειπαν. Κανείς δεν γνωρίζει αν οι δράστες ήταν καλά ενημερωμένοι ή απλώς έπεσαν πάνω στο πιο «εύκολο λάφυρο» της χρονιάς. Το μόνο σίγουρο είναι ότι πήραν μαζί τους:

• 10.000 φυσίγγια 9 χιλιοστών

• 9.900 φυσίγγια για τυφέκια G36

• 15 χειροβομβίδες καπνού

Και όλα αυτά επειδή το φορτηγό έμεινε χωρίς επιτήρηση – ούτε φύλαξη ούτε συναγερμός.

Η μεταφορά γινόταν από ιδιωτική εταιρεία που συνεργάζεται με τον γερμανικό στρατό. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, ο οδηγός αποφάσισε να διανυκτερεύσει σε ξενοδοχείο και άφησε το όχημα σε ανοιχτό χώρο. Αυτό πρακτικά σήμαινε ότι όποιος περνούσε και είχε περιέργεια, μπορούσε να ανοίξει το φορτηγό και να πάρει ό,τι έβρισκε.

Παρά τις σαφείς απαγορεύσεις για εγκατάλειψη φορτίου τέτοιου τύπου, ο οδηγός φαίνεται πως θεώρησε ότι δεν υπήρχε κίνδυνος.

Το γερμανικό Υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε ότι η κλοπή θεωρείται «σοβαρό συμβάν» και ότι έχει ξεκινήσει «εκτεταμένη έρευνα».

Το ενδεχόμενο τυχαίας κλοπής συνυπάρχει με εκείνο μιας οργανωμένης επιχείρησης. Η υπόθεση αγγίζει όχι μόνο τη Bundeswehr, αλλά και την κυβέρνηση που καλείται τώρα να εξηγήσει πώς χάθηκαν δεκάδες χιλιάδες σφαίρες… επειδή κάποιος ήθελε απλώς να κοιμηθεί άνετα.