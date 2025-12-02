Ένα παιδί έχασε τη ζωή του από τα σοβαρά τραύματα που υπέστη σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε κατοικία στο ανατολικό Βερολίνο το βράδυ της Δευτέρας. Παρά το γεγονός ότι οι πυροσβέστες το εντόπισαν και το απομάκρυναν ζωντανό από το φλεγόμενο διαμέρισμα, δεν κατάφερε τελικά να επιβιώσει, όπως ανέφεραν οι αρμόδιες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Το παιδί δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες από πλήρωμα ασθενοφόρου, όμως υπέκυψε στα τραύματά του επιτόπου, διευκρίνισαν.

Οι αρχές δεν δημοσιοποίησαν ως αυτό το στάδιο την ηλικία, ούτε το φύλο του παιδιού. Συγγενείς δέχθηκαν ψυχολογική υποστήριξη επιτόπου.

Heute Abend wurden Rettungs- und Einsatzkräfte zu einem Brand eines Einfamilienhauses nach #Mahlsdorf alarmiert. Ein Kind musste durch Rettungskräfte reanimiert werden, verstarb aber noch am Ort. Eine weitere Person wurde verletzt.

Die @Berliner_Fw hat den Brand gelöscht. Die… https://t.co/EyblsanLDs — Polizei Berlin (@polizeiberlin) December 1, 2025

Άλλος ένας άνθρωπος τραυματίστηκε ελαφρά, πρόσθεσαν οι αρχές.

Πυροσβέστες ανέφεραν ότι η μονοκατοικία είχε τυλιχθεί στις φλόγες όταν έφθασαν στο σημείο — το ισόγειο και η οροφή του οικήματος καίγονταν. Η έρευνα για το παιδί ήταν δύσκολη, καθώς ξύλινη σκάλα στο εσωτερικό είχε ήδη καταστραφεί, αναγκάζοντας τους πυροσβέστες να χρησιμοποιήσουν φορητές σκάλες για να το βγάλουν έξω.

Στο σημείο αναπτύχθηκαν 70 πυροσβέστες, που μπόρεσαν να σβήσουν τη φωτιά ώρες αργότερα.

Διενεργείται έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς.