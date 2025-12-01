Σάλος έχει προκληθεί σε φυλακή του Γουάντσγουορθ, στο νοτιοδυτικό Λονδίνο, μετά από αποκαλύψεις ότι κρατούμενοι δειπνούν με λαθραία γεύματα που εισάγονται παράνομα στα κελιά τους. Τα βίντεο που ήρθαν στο φως δείχνουν κρατούμενους να τρώνε μπέργκερ κοτόπουλου, προκαλώντας άμεση έρευνα στις φυλακές.

Ένας κρατούμενος κατέγραψε τον εαυτό του να τρώει φαγητό από την αλυσίδα Chicken Cottage πάνω στο κρεβάτι του. Στη συνέχεια υπερηφανευόταν για το γεύμα στο TikTok, μέχρι η πλατφόρμα να κλείσει τον λογαριασμό του όταν ελήφθη η ειδοποίηση.

Υπάρχει υποψία ότι το φαγητό εισήχθη στη φυλακή κατηγορίας Β με τη βοήθεια διεφθαρμένων υπαλλήλων, οι οποίοι φέρεται να αμείβονταν με εκατοντάδες λίρες από τους κρατούμενους. Πρόσφατες αναφορές υποστηρίζουν μάλιστα ότι drones πέταγαν γεύματα στα παράθυρα των κελιών, ενώ παράλληλα το σύστημα της φυλακής κατακλυζόταν από παράνομα ναρκωτικά.

Έχει ξεκινήσει επείγουσα έρευνα για τον εντοπισμό των κρατουμένων και την ταυτοποίηση όσων αγόρασαν τα γεύματα. Σύμφωνα με τη Sun, πηγή δήλωσε: «Πρόκειται για εγκληματίες που θα έπρεπε να στερούνται οποιασδήποτε πολυτέλειας. Αντίθετα, λαμβάνουν τα αγαπημένα τους γεύματα κατευθείαν στα χέρια. Οι κρατούμενοι μπορούν να δαπανήσουν εκατοντάδες λίρες για γεύματα που κανονικά θα κόστιζαν μόλις λίγες λίρες. Αν εμπλέκονται και υπάλληλοι φυλακής, τίθεται θέμα ασφάλειας σε ένα περιβάλλον που υποτίθεται ότι κρατά επικίνδυνους άνδρες κλειδωμένους».

Το υπουργείο Δικαιοσύνης δήλωσε: «Αφαιρέσαμε αμέσως αυτές τις δημοσιεύσεις και διεξάγουμε έρευνα. Όσοι παραβιάζουν τους κανόνες της φυλακής ενδέχεται να αντιμετωπίσουν επιπλέον χρόνο κράτησης».

Τα σκάνδαλα

Η συγκεκριμένη φυλακή έχει βρεθεί στο επίκεντρο πολλών σκανδάλων. Φέτος απελευθέρωσε κατά λάθος τρεις κρατούμενους, μεταξύ των οποίων ο σεξουαλικός παραβάτης Μπραχίμ Καδούρ-Σεριφ και ο απατεώνας Ουίλιαμ Σμιθ. Η υπάλληλος φυλακής, Λίντα Ντε Σόουζα Αμπρέου, καταδικάστηκε σε 15 μήνες φυλάκιση τον Ιανουάριο, αφού βιντεοσκοπήθηκε να έχει σεξουαλική επαφή με κρατούμενο ενώ ήταν σε υπηρεσία. Επίσης, ο κατάσκοπος Ντάνιελ Χαλίφε το 2023 δραπέτευσε κρατώντας το κάτω μέρος ενός βαν διανομής.

Η φυλακή Γουάντσγουορθ

Η φυλακή είχε λάβει επείγουσα ειδοποίηση μετά από καταδικαστική επιθεώρηση που ανέφερε ότι η βία και η χρήση ναρκωτικών είχαν γίνει συχνό φαινόμενο στο εσωτερικό της.