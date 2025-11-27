Βαθιά ανησυχία προκαλούν οι νέες, σοκαριστικές φωτογραφίες που αποτυπώνουν το μαρτύριο που υπέστη η δίχρονη Πάρκερ Σκολτς πριν χάσει τη ζωή της μέσα σε ένα φλεγόμενο από τη ζέστη SUV, όπου την είχε αφήσει ο πατέρας της. Η μικρή Πάρκερ πέθανε ενώ ήταν δεμένη στο παιδικό της κάθισμα, στο πάρκινγκ του σπιτιού της οικογένειας στην περιοχή Μαράνα, προάστιο της Τοσόν στην Αριζόνα, την ώρα που η εξωτερική θερμοκρασία άγγιζε τους 42,7 βαθμούς, τον περασμένο Ιούλιο.

Ο πατέρας της, Κρίστοφερ Σκολτς, την άφησε να κοιμηθεί για τρεις ώρες στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου, ενώ εκείνος κατανάλωνε μπίρα, έπαιζε videogames και παρακολουθούσε πορνογραφικό υλικό μέσα στο κλιματιζόμενο σπίτι της οικογένειας. Η Πάρκερ εντοπίστηκε μόνο όταν η μητέρα της, Έρικα, 37 ετών, επέστρεψε από τη δουλειά της ως αναισθησιολόγος στο ίδιο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε εσπευσμένα η μικρή. Ο Σκολτς, 38 ετών, έβαλε τέλος στη ζωή του στις 5 Νοεμβρίου, στο αυτοκίνητό του, με δηλητηρίαση από μονοξείδιο του άνθρακα, την ημέρα που επρόκειτο να παρουσιαστεί στη φυλακή για να εκτίσει ποινή κάθειρξης 20 έως 30 ετών για φόνο δεύτερου βαθμού.

Οι νέες φωτογραφίες από τον τόπο του εγκλήματος, που παρουσίασε η Daily Mail, δείχνουν μικροσκοπικά αποτυπώματα χεριών στο εσωτερικό του παραθύρου του μπλε Acura MDX του 2023, ιδιοκτησίας της οικογένειας. Τα ανατριχιαστικά σημάδια στο πίσω παράθυρο της πλευράς του οδηγού βρίσκονταν σε απόσταση λίγων εκατοστών από το σημείο όπου ήταν δεμένο το μπροστινό, στραμμένο προς τα εμπρός παιδικό κάθισμα της Πάρκερ. Σύμφωνα με τις λεπτομερείς εκθέσεις του Αστυνομικού Τμήματος Μαράνα, οι αστυνομικοί κατέγραψαν θερμοκρασία 65,1 βαθμών στην επιφάνεια του καθίσματος. Στο πάτωμα, κάτω από τα πόδια της μικρής, βρέθηκαν ένα iPad με ροζ θήκη και δύο μικρά, παιδικά ροζ σανδάλια. Το παράθυρο ήταν στραμμένο προς τη δύση, απορροφώντας όλη την ένταση του καυτού ήλιου που έκανε τη θερμοκρασία στο εσωτερικό του αυτοκινήτου να εκτοξευθεί. Η φωτογραφία των αποτυπωμάτων υποδηλώνει ότι η Πάρκερ ίσως προσπαθούσε απεγνωσμένα να ζητήσει βοήθεια καθώς ξεψυχούσε μέσα στη φονική ζέστη.

Μία ακόμη σπαρακτική φωτογραφία δείχνει το μικρό ροζ φόρεμα με τα λουλούδια που φορούσε η Πάρκερ, πεταμένο στο πάτωμα της κουζίνας και κομμένο από τους διασώστες. Οι αστυνομικοί ανέφεραν ότι η ζέστη ήταν τόσο αφόρητη, ώστε κατά τη συλλογή στοιχείων χρειάστηκε να κάνουν συχνά διαλείμματα σε κλιματιζόμενα οχήματα, να ρίχνουν κρύο νερό πάνω τους και να καλούν για επιπλέον υγρά, ώστε να μην υποστούν και οι ίδιοι θερμοπληξία. «Έβαλα το χέρι μου στο καπό του αυτοκινήτου για να ελέγξω αν ήταν ζεστό από τον κινητήρα. Μέσα σε ένα δευτερόλεπτο ένιωσα κάψιμο και αναγκάστηκα να τραβήξω το χέρι μου για να μην καώ», έγραψε ένας από τους αξιωματικούς.

Ο Σκολτς είπε στους αστυνομικούς ότι συνήθως πάρκαραν το Acura στο γκαράζ της οικογένειας, αλλά η σύζυγός του, Έρικα, του είχε αγοράσει για την Ημέρα του Πατέρα έναν διάδρομο γυμναστικής, ο οποίος αποθηκευόταν εκεί. Έτσι, είχε παρκάρει το αυτοκίνητο στην είσοδο. Η Πάρκερ παρέμεινε στο αυτοκίνητο έως μετά τις 4 το απόγευμα, όταν η μητέρα της επέστρεψε από τη δουλειά στο Banner University Medical Center στην Τοσόν, όπου, τραγικά, η μικρή διαπιστώθηκε νεκρή στις 4:58 μ.μ. Οι δύο επιζώσες κόρες περιέγραψαν στους αστυνομικούς την αγωνιώδη στιγμή πριν οι γονείς καταλάβουν πού βρισκόταν η Πάρκερ και τρέξουν προς το αυτοκίνητο. «Όταν η μαμά γύρισε σπίτι ρώτησε: “Πού είναι το μωρό;” και ο μπαμπάς απάντησε: “Πού είναι το μωρό!;” και έτρεξε έξω», ανέφερε ένας αστυνομικός σε έκθεσή του. «Ο μπαμπάς άρχισε να ουρλιάζει γιατί είδε ότι ήταν ακόμα στο αυτοκίνητο, τα χείλη της ήταν μοβ και δεν ανέπνεε». Τα κορίτσια περιέγραψαν ότι η Πάρκερ δεν φαινόταν πια ίδια: το δέρμα της ήταν πιο ανοιχτό απ‘ ό,τι συνήθως, τα πόδια της ήταν σκεπασμένα με μαύρη ουσία και τα χείλη της ήταν σκασμένα και μοβ. «Όταν είδαν τους γονείς τους να κλαίνε, κατάλαβαν ότι η Πάρκερ ήταν νεκρή».

Η Έρικα, αναισθησιολόγος, έτρεξε μέσα στο σπίτι κρατώντας τη μικρή, κάλεσε το 911 και έκανε ΚΑΡΠΑ μέχρι να φθάσουν οι διασώστες. Οι αστυνομικοί περιέγραψαν το φόρεμα της μικρής στο πάτωμα της κουζίνας, δίπλα στο σημείο όπου οι διασώστες προσπάθησαν ανεπιτυχώς να την επαναφέρουν: «Ένα ροζ φόρεμα με λουλούδια, μέγεθος 3T, στο πάτωμα της κουζίνας δίπλα στον πάγκο. Το φόρεμα ήταν βρεγμένο, είχε οσμή ούρων και ήταν κομμένο από κάτω προς το στήθος», ανέφερε ο αστυνομικός.

Ο Σκολτς είπε στην αστυνομία ότι είχε αφήσει την Πάρκερ στο αυτοκίνητο με αναμμένη τη μηχανή και τον κλιματισμό, επειδή κοιμόταν όταν έφτασαν σπίτι. Όμως έχασε την αίσθηση του χρόνου και η μηχανή έσβησε αυτόματα μετά από περίπου 20 λεπτά, όπως επιβεβαίωσαν οι δοκιμές των αστυνομικών. «Ορκίζομαι ότι νόμιζα πως ήταν μέσα στο σπίτι και έπαιζε με τις αδελφές της, όπως κάνει πάντα. Απλώς ξεκουραζόμουν και έβαζα πάγο, παίρνοντας ακεταμινοφαίνη και ιβουπροφαίνη για τον πόνο στη μέση μου», είπε στους αστυνομικούς. Ο Σκολτς είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο το 2019, στο οποίο έσπασε δύο σπόνδυλους. Παρότι είχε αναρρώσει και δεν έπαιρνε πλέον φαρμακευτική αγωγή, χρησιμοποιούσε συχνά παγοκύστες, μία από τις οποίες βρέθηκε στον καναπέ.

Ωστόσο, οι δύο κόρες δήλωσαν ότι ο πατέρας τους ήταν απορροφημένος στο PlayStation 5, το οποίο κατασχέθηκε. Οι αστυνομικοί ανέφεραν ότι το σαλόνι έδειχνε πως κάποιος έπαιζε πράγματι: «Το headset και το χειριστήριο ήταν πάνω στο τραπεζάκι, δίπλα σε ένα ανοιχτό μισογεμάτο κουτάκι Dr Pepper, σε θερμοκρασία δωματίου. Στον καναπέ απέναντι υπήρχαν δύο κάλτσες ενηλίκου, ένα μαξιλάρι και μια κουβέρτα, τοποθετημένα έτσι ώστε κάποιος να βλέπει την τηλεόραση». Η ανάλυση του κινητού του έδειξε επίσης ότι ο Σκολτς αναζητούσε προσφορές για ρούχα και παρακολουθούσε πορνογραφικό υλικό, ενώ η κόρη του πέθαινε.

Αφού η Πάρκερ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ο Σκολτς άρχισε να περπατά νευρικά μέσα στο σπίτι, άνοιξε το ντους λέγοντας ότι ήθελε «να ξεπλυθεί και να πάει στο νοσοκομείο». Η αστυνομία του είπε ότι δεν μπορεί να κάνει ντους, επειδή έπρεπε να ληφθούν στοιχεία από πάνω του και εκείνος «έδειξε ενόχληση». «Με αντιμετωπίζετε σαν δολοφόνο, μόλις έχασα το μωρό μου», είπε στους αστυνομικούς, επαναλαμβάνοντας συνεχώς ότι ήθελε να κάνει ντους. Σε άλλο σημείο της ημέρας, πέρασε κάτω από την αστυνομική κορδέλα γύρω από το Acura και προσπάθησε να μπει μέσα, μέχρι που τον απομάκρυναν. Είπε ότι ήθελε να πάρει αντικείμενα από το εσωτερικό πριν γίνει η κατάσχεση, αλλά του εξήγησαν ότι όλα θα κατάσχονταν ως στοιχεία. Μόνο όταν η Έρικα του είπε να απομακρυνθεί, αποχώρησε.

Οι κόρες του είπαν ότι ο πατέρας τους «έκλαιγε ασταμάτητα» όλο το βράδυ μετά τον θάνατο της Πάρκερ, λέγοντας ότι «όλα ήταν δικό του λάθος». Παρ’ όλα αυτά, ένα από τα κορίτσια είπε ότι «δεν ήταν δικό του λάθος, ήταν ένα μικρό ατύχημα». Φαίνεται ότι τα παιδιά είχαν καθοδηγηθεί από τους γονείς για το τι να αναφέρουν στην αστυνομία, καθώς είπαν ότι «έπρεπε να πουν πως είναι καλός μπαμπάς και ότι ήταν ατύχημα», ενώ ομολόγησαν επίσης πως η μεγάλη τους αδελφή, η μητέρα, η γιαγιά, οι θείοι, η άλλη γιαγιά και ο παππούς τους είχαν πει όλοι ότι «ήταν καλός μπαμπάς και ότι αυτό που συνέβη ήταν ατύχημα».

Η Έρικα, όταν ήρθε η σειρά της να μιλήσει με την αστυνομία, έκανε το ίδιο σχόλιο, λέγοντας ότι ο σύζυγός της ήταν σε «πολύ δύσκολη» ψυχολογική κατάσταση. «Ήταν ένα πραγματικά τρομερό λάθος, αυτό είναι όλο», ανέφερε στους αστυνομικούς. Πρόσθεσε ότι ο σύζυγός της αισθανόταν υπεύθυνος και είχε τύψεις. Η Έρικα ισχυρίστηκε ότι «τα πράγματα είχαν βελτιωθεί» πρόσφατα, επειδή ο σύζυγός της είχε σταματήσει το αλκοόλ τρεις μήνες νωρίτερα και ότι «δεν υπήρξε ποτέ κακοποίηση, αλλά όταν έπινε στις διακοπές, δεν περνούσαν καλά». Ωστόσο, ο Σκoλτς δεν είχε σταματήσει το αλκοόλ, πιθανότατα απλώς το έκρυβε. Οι κάμερες ασφαλείας τον κατέγραψαν να κλέβει τρία κουτάκια μπίρας από ένα κατάστημα στην επιστροφή του πριν αφήσει την Πάρκερ στο αυτοκίνητο, εκ των οποίων ένα ήπιε κρυφά σε τουαλέτα πρατηρίου.

Η Έρικα εξακολούθησε να στηρίζει τον σύζυγό της μέχρι την αυτοκτονία του. Ζήτησε την αποφυλάκισή του, άδεια για ταξίδι στη Χαβάη και αγόρασε τον Απρίλιο μία πολυτελή μονοκατοικία, ύψους 1 εκατ. δολαρίων σε στιλ ιταλικής βίλας, στο Φοίνιξ. Ο Σκoλτς είχε απορρίψει τον Μάρτιο συμφωνία που θα περιόριζε την ποινή του έως και σε δέκα χρόνια. Έξι μήνες αργότερα, αναγκάστηκε να δεχθεί πολύ βαρύτερη ποινή, ομολογώντας ένοχος για φόνο δεύτερου βαθμού, με ποινή κάθειρξης 20 έως 30 ετών χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης. Παρ’ όλα αυτά, του επετράπη να παραμείνει ελεύθερος με εγγύηση μέχρι τις 5 Νοεμβρίου, ημέρα που θα οδηγείτο στη φυλακή, την οποία χρησιμοποίησε για να προγραμματίσει την αυτοκτονία του. Ο Κρίστοφερ Σκoλτς βρέθηκε νεκρός στο αυτοκίνητό του, παρκαρισμένο στο γκαράζ του.