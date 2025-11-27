Σεισμός μεγέθους 6,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 27 Νοεμβρίου σε ένα μικρό νησί βορειοδυτικά της Σουμάτρα στην Ινδονησία, ανακοίνωσε το Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών των ΗΠΑ (USGS), με τις Αρχές να επισημαίνουν ότι προς το παρόν δεν έχουν καταγραφεί ζημιές.

Το επίκεντρο του σεισμού, που σημειώθηκε στις 11:56 (τοπική ώρα, 06:56 ώρα Ελλάδας), εντοπίζεται στο νησί Σιμεουλούε και είχε εστιακό βάθος 25 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το USGS, το οποίο εκτίμησε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης τσουνάμι.

Από την πλευρά της, η ινδονησιακή υπηρεσία BMKG ανακοίνωσε ότι ο σεισμός ήταν μεγέθους 6,3 βαθμών και το εστιακό του βάθος ήταν στα 10 χιλιόμετρα, χωρίς να δίνει πιθανότητα για τσουνάμι.

Η Ινδονησία πλήττεται συχνά από σεισμούς καθώς βρίσκεται στο λεγόμενο «Δαχτυλίδι της Φωτιάς» στον Ειρηνικό, μια περιοχή έντονης σεισμικής δραστηριότητας όπου τέμνονται τεκτονικές πλάκες και η οποία εκτείνεται από την Ιαπωνία μέσω της νοτιοανατολικής Ασίας σε όλη τη λεκάνη του Ειρηνικού Ωκεανού.

Σημειώνεται ότι τις τελευταίες ημέρες η ευρύτερη περιοχή της Ινδονησίας -εκτός των άλλων-πλήττεται και από σφοδρές βροχοπτώσεις που έχουν προκαλέσει πλημμύρες και κατολισθήσεις, έχοντας ως αποτέλεσμα 19 νεκρούς και αρκετούς αγνοούμενους.