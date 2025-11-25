Ένα εργαστήριο του πανεπιστημίου Yale χρησιμοποιεί δορυφορικές εικόνες για να καταγράψει την τοποθεσία των απαχθέντων παιδιών από την Ουκρανία στη Ρωσία από το 2022, αποκαλύπτοντας 210 στρατόπεδα αναμόρφωσης και στρατιωτικής εκπαίδευσης όπου στέλνονται, δήλωσε ο διευθυντής του στο AFP.

Κατόπιν αιτήματος του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ εκείνο το έτος, το Εργαστήριο Ανθρωπιστικής Έρευνας (HRL) ανέλαβε να εκτιμήσει τον αριθμό των παιδιών που μεταφέρθηκαν δια της βίας από τις ρωσικές αρχές και την έκταση του φαινομένου, εξήγησε ο διευθυντής του Ναθάνιελ Ρέιμοντ, ο οποίος βρισκόταν στη Στοκχόλμη για ένα σεμινάριο στο σουηδικό κοινοβούλιο τη Δευτέρα αφιερωμένο στο θέμα.

Αρχικά, ο ίδιος θεωρούσε το έργο σχεδόν αδύνατο.

«Πώς μπορούμε να βρούμε παιδιά που είναι κρυμμένα και προστατευμένα από τις ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας; Σε μια περίπτωση απαγωγής όπου έχουμε μόνο το διαδίκτυο και δορυφορικές εικόνες;» αναρωτήθηκε. Η λύση προέκυψε χάρη σε ένα λάθος που έκαναν οι Ρώσοι: selfies τοπικών Ρώσων αξιωματούχων με παιδιά από την Ουκρανία.

«Οι τοπικοί αξιωματούχοι, επιδιώκοντας να κερδίσουν την εύνοια του Κρεμλίνου, έβγαζαν φωτογραφίες του εαυτού τους με τα παιδιά μέσα σε λεωφορεία», λέει ο Ρέιμοντ.

«Το πιο αστείο σε αυτή την ιστορία», αφηγείται, «είναι ότι είχαν ξεχάσει να απενεργοποιήσουν το στίγμα του τηλεφώνου τους».

«Έτσι, καταφέραμε να εξαγάγουμε το γεωγραφικό πλάτος και μήκος των θέσεων αυτών των αξιωματούχων και στη συνέχεια είδαμε στις φωτογραφίες ότι μπορούσαμε να αναγνωρίσουμε τις συσκευές, συμπεριλαμβανομένων των Apple Watch τους. Αρχίσαμε να ψάχνουμε», εξηγεί ο ίδιος.

Οι πληροφορίες κοινοποιούνται στις ουκρανικές αρχές.

Έκτοτε, αναλύοντας άλλα διαθέσιμα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων επίσημων φωτογραφιών που δημοσίευσαν οι ρωσικές αρχές, το HRL μπόρεσε να εντοπίσει 210 στρατόπεδα επανεκπαίδευσης και στρατιωτικά στρατόπεδα σε όλη τη Ρωσία, όπου κρατούνται μερικά από τα παιδιά από την Ουκρανία.

Το εργαστήριο εκτιμά τον συνολικό αριθμό τους σε 36.000. Μετά το ένταλμα σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ICC) του 2023 για τον Βλαντιμίρ Πούτιν, οι ρωσικές αρχές σταμάτησαν να δημοσιεύουν αυτό το είδος πληροφοριών στο διαδίκτυο: «Αρχίζουν να καθαρίζουν τον τόπο του εγκλήματος, να μετακινούν τα παιδιά».

Η τύχη αυτών των παιδιών πρέπει να αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα στις τρέχουσες διαπραγματεύσεις, καταλήγει ο Ρέιμοντ.