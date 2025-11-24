Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τόνισε ότι «η βασική αρχή που κράτησε την Ευρώπη ειρηνική για περισσότερο χρόνο από οποιαδήποτε άλλη περίοδο στην ιστορία της πρέπει να γίνει σεβαστή», υπογραμμίζοντας πως τα σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν διά της βίας.

Μιλώντας μέσω τηλεδιάσκεψης, κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής συνόδου της Πλατφόρμας για την Κριμαία στη Σουηδία, προειδοποίησε ότι, αν αυτή η αρχή «δεν λειτουργήσει στην Ευρώπη, τότε πού θα λειτουργήσει;».

Αναφερόμενος στις συνομιλίες της Γενεύης που θα πραγματοποιηθούν αυτό το Σαββατοκύριακο, ανέφερε ότι η Ουκρανία «εργάζεται στενά με τις ΗΠΑ, με Ευρωπαίους εταίρους και πολλούς, πολλούς άλλους, ώστε να καθοριστούν βήματα που μπορούν να τερματίσουν τον πόλεμο της Ρωσίας εναντίον μας… και να φέρουν πραγματική ασφάλεια».

Ο Ζελένσκι υποστήριξε πως ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, επιδιώκει να εξασφαλίσει «νομική αναγνώριση για όσα έχει κλέψει ώστε να καταπατήσει την αρχή της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας». Εξήρε τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ, λέγοντας ότι υπήρξε συμφωνία σε «εξαιρετικά ευαίσθητα» σημεία για την απελευθέρωση Ουκρανών αιχμαλώτων πολέμου και Ουκρανών παιδιών που έχουν απαχθεί από τη Ρωσία, αλλά σημείωσε πως «για να επιτευχθεί πραγματική ειρήνη, χρειάζονται περισσότερα».

«Όλοι συνεχίζουμε να εργαζόμαστε με εταίρους, ειδικά με τις Ηνωμένες Πολιτείες, και να αναζητούμε συμβιβασμούς που μας ενισχύουν, αλλά δεν μας αποδυναμώνουν, και θα συνεχίσουμε να εξηγούμε πόσο επικίνδυνο είναι να προσποιείται κανείς ότι η επιθετικότητα είναι κάτι που μπορεί απλώς να αγνοηθεί και να προχωρήσει παρακάτω», τόνισε χαρακτηριστικά, ενώ κάλεσε τους ηγέτες «να μην είναι παθητικοί παρατηρητές της ιστορίας» και «να μην παραμείνουν σιωπηλοί», αλλά να υπερασπιστούν τις βασικές αρχές της μεταπολεμικής ειρήνης στην Ευρώπη: «ότι τα σύνορα δεν μπορούν να αλλάζουν διά της βίας, ότι οι εγκληματίες πολέμου δεν πρέπει να ξεφύγουν από τη Δικαιοσύνη και ότι ο επιτιθέμενος πρέπει να πληρώσει πλήρως για τον πόλεμο που ξεκίνησε».

Επανερχόμενος στο τελευταίο αυτό σημείο, τόνισε πως «γι’ αυτό οι αποφάσεις σχετικά με τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία είναι ουσιώδεις», ζητώντας να «υποστηρίξετε αυτές τις αποφάσεις και να διατηρήσετε την πίεση στη Ρωσία».

Κρεμλίνο: Καμία προγραμματισμένη συνάντηση ΗΠΑ – Ρωσίας αυτή την εβδομάδα

Την ίδια ώρα, από το Κρεμλίνο μεταφέρεται ότι δεν υπάρχουν, προς το παρόν, σχέδια για συνάντηση αντιπροσωπειών των Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών αυτή την εβδομάδα, ενώ η Μόσχα ενημερώνεται πλέον για την πρόοδο που σημειώνεται στη Γενεύη.

Εκπρόσωπος του Κρεμλίνου αρνήθηκε επίσης να σχολιάσει τις αναφερόμενες αλλαγές που ζητήθηκαν από Ευρωπαίους ηγέτες, δηλώνοντας ότι θα ήταν λανθασμένο να διεξάγονται αυτές οι διαπραγματεύσεις μέσω των μέσων ενημέρωσης, σύμφωνα με το Ρόιτερς.

«Η Ουκρανία έτοιμη να προχωρήσει σε ειρήνη με τρεις αδιαπραγμάτευτες κόκκινες γραμμές»

Μιλώντας στην ίδια εκδήλωση, ο πρόεδρος του ουκρανικού κοινοβουλίου, της Βερχόβνα Ράντα, Ρουσλάν Στεφάντσουκ, υπογράμμισε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να προχωρήσει σε «μια πραγματική ειρήνη», αλλά ανέπτυξε τρεις κόκκινες γραμμές για το Κίεβο σε οποιεσδήποτε συνομιλίες, «τις οποίες κανείς δεν έχει το δικαίωμα να περάσει: φυσικά, νομικά, ηθικά».

Όπως είπε, αυτές αφορούν την πλήρη άρνηση οποιασδήποτε νομικής αναγνώρισης της ρωσικής κατοχής ουκρανικών εδαφών, την απουσία περιορισμών στις αμυντικές δυνάμεις της Ουκρανίας και την απόρριψη κάθε πιθανού βέτο στο δικαίωμα της χώρας να επιλέγει τις μελλοντικές της συμμαχίες. Ο Στεφάντσουκ πρόσθεσε ότι «οποιαδήποτε πραγματική ειρηνευτική διαδικασία πρέπει να βασίζεται σε μια πολύ ξεκάθαρη αρχή: τίποτα για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία και τίποτα για την Ευρώπη χωρίς την Ευρώπη».

Τόνισε επίσης ότι οποιαδήποτε συμφωνία δεν πρέπει να παραβιάζει το σύνταγμα της χώρας, το οποίο επαναλαμβάνει κάποια από αυτά τα σημεία, για παράδειγμα σε ό,τι αφορά την εδαφική ακεραιότητα. Συνδέοντας τις δηλώσεις του με τα όσα ανέφερε ο Ζελένσκι για τα ρωσικά παγωμένα περιουσιακά στοιχεία, υποστήριξε ότι η διοχέτευσή τους για χρήση από την Ουκρανία θα αποτελούσε «το τίμημα για τις ζωές που αφαιρέθηκαν και το τίμημα για την καταστροφή που προκάλεσε» η Μόσχα.

Ο Στεφάντσουκ σημείωσε ακόμη ότι η ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ θα πρέπει να αποτελεί μέρος των μελλοντικών εγγυήσεων ασφάλειας, υποστηρίζοντας ότι «μόνο υπό αυτές τις συνθήκες η Ρωσία θα υποχωρήσει, επειδή θα καταλάβει επιτέλους ότι δεν μπορεί να ξεπεράσει» την επιθυμία της Ουκρανίας να επιβεβαιώσει το καθεστώς της ως μέρος του δημοκρατικού κόσμου.