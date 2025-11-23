Η ρωσική δημοκρατία της Γιακουτίας, ανέστειλε προσωρινά τις πληρωμές προς το ρωσικό στρατιωτικό της προσωπικό, λόγω ελλείμματος στον περιφερειακό προϋπολογισμό και αδυναμίας πρόβλεψης της ζήτησης, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

Ο υπουργός Οικονομικών της Δημοκρατίας Σάκα (Γιακουτία), Ιβάν Αλεξέεφ, επιβεβαίωσε τη διακοπή των πληρωμών σε τηλεοπτική συνέντευξη στις 21 Νοεμβρίου.

Ανέφερε δυσκολίες στο να προβλεφθεί πόσοι άνθρωποι θα χρειαστούν τα χρήματα, δηλώνοντας: «Δυστυχώς, πράγματι έχουμε αυτή την κατάσταση. Ωστόσο, η κυβέρνηση έκανε τη δουλειά της, βρέθηκαν τα απαραίτητα κονδύλια και τις επόμενες ημέρες θα εκδοθεί η σχετική εντολή ώστε να καταβληθούν όλες οι πληρωμές».

Ο Αλεξέεφ δεν διευκρίνισε ποιες πληρωμές επηρεάζονται. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Yakutsk Online, η δημοκρατία αυτή της ρωσικής Άπω Ανατολής, είχε προηγουμένως διαθέσει έως και 2,6 εκατ. ρούβλια (περίπου 29.000 δολάρια) ανά συμβασιούχο στρατιώτη, με τα ποσά να προέρχονται από ομοσπονδιακό (400.000 ρούβλια – 4.500 δολ.), περιφερειακό (1,8 εκατ. ρούβλια – 20.000 δολ.) και δημοτικό προϋπολογισμό (400.000 ρούβλια – 4.500 δολ.).

Πρόσθετες αποζημιώσεις έως 750.000 ρούβλια (περίπου 8.300 δολ.) προσφέρονταν για τραυματισμούς, ενώ σε περίπτωση θανάτου καταβάλλονταν 1 εκατ. ρούβλια (περίπου 11.000 δολ.).

Στα τέλη Σεπτεμβρίου 2025, οι ρωσικοί περιφερειακοί προϋπολογισμοί κατέγραψαν συνολικό έλλειμμα 724,8 δισ. ρούβλια (περίπου 8,1 δισ. δολ.), αντιστρέφοντας το περσινό πλεόνασμα των 472,1 δισ. ρούβλια (5,3 δισ. δολ.). Συνολικά 68 περιφέρειες είχαν έλλειμμα, έναντι 45 την προηγούμενη χρονιά.

Τον Οκτώβριο, οι τοπικές κυβερνήσεις στο Ταταρστάν, στη Χουβασία, στη Μαρι Ελ και στο Μπέλγκοροντ μείωσαν τα μπόνους κατάταξης, ενώ άλλες τα ακύρωσαν πλήρως.

Στο Ταταρστάν, το εφάπαξ μπόνους υπογραφής μειώθηκε από 2,7 εκατ. ρούβλια (30.000 δολ.) σε 400.000 ρούβλια (4.500 δολ.). Στην Αγία Πετρούπολη, το περιφερειακό μπόνους ύψους 1,6 εκατ. ρούβλια (17.800 δολ.) καταργήθηκε εντελώς.

Σταμάτησε η καταβολή μισθών στα ναυπηγεία Γιαροσλάβλ

Νωρίτερα, τα ναυπηγεία Γιαροσλάβλ -ένας από τους βασικούς ναυπηγικούς προμηθευτές του ρωσικού στρατού- φέρονται να σταμάτησαν την καταβολή μισθών στους 850 εργαζομένους τους λόγω καθυστερήσεων πληρωμών από το υπουργείο Άμυνας.

Οι μισθοί παραμένουν «παγωμένοι» από τα τέλη Σεπτεμβρίου, με τη διοίκηση να αποδίδει την κατάσταση σε μπλοκαρισμένους λογαριασμούς και καθυστερημένες κυβερνητικές συμβάσεις. Το εργοστάσιο, το οποίο κατασκευάζει αποβατικά και περιπολικά πλοία, αντιμετωπίζει αυστηρότερες δυτικές κυρώσεις από το 2019, που έχουν περιορίσει σημαντικά τη λειτουργία του.

Ρευστοποιείται χρυσός για τις ανάγκες του πολέμου

Αξίζει να σημειωθεί ότι, όπως επιβεβαίωσε η Κεντρική Τράπεζα της χώρας στο ρωσικό πρακτορείο Interfax στις 20 Νοεμβρίου, η Ρωσία άρχισε για πρώτη φορά να ρευστοποιεί φυσικό χρυσό από τα αποθέματά της, προκειμένου να καλύψει τις αυξανόμενες δημοσιονομικές ανάγκες λόγω του πολέμου.

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί σημαντική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο η Μόσχα χρησιμοποιεί τα οικονομικά της αποθέματα για να στηρίξει τις πολεμικές της δαπάνες.

Μέχρι πρόσφατα, αυτές οι διαδικασίες ήταν κυρίως λογιστικές κινήσεις: η κυβέρνηση «πουλούσε» χρυσό από το κρατικό ταμείο απευθείας στην Κεντρική Τράπεζα, χωρίς οι ράβδοι να εγκαταλείπουν ποτέ τα εθνικά αποθέματα και χωρίς πραγματική μετακίνηση του πολύτιμου μετάλλου πέρα από τα χαρτιά.