Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Παρασκευή ότι δεν πρόκειται να προδώσει τα συμφέροντα της χώρας στη διαδικασία ειρήνευσης υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, προειδοποιώντας ότι το Κίεβο βρίσκεται αντιμέτωπο με ένα δίλημμα ανάμεσα στην απώλεια ενός βασικού εταίρου και στην εθνική του αξιοπρέπεια, σε μία από τις πιο επικίνδυνες στιγμές της ιστορίας του, σύμφωνα με το Reuters.

Το σχέδιο 28 σημείων που παρουσίασαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ουκρανία υιοθετεί ορισμένες από τις απαιτήσεις της Μόσχας και αφήνει ασαφείς τις εγγυήσεις ασφαλείας προς το Κίεβο. Δύο άτομα με γνώση του θέματος ανέφεραν ότι η Ουάσιγκτον απείλησε να διακόψει την κρίσιμη υποστήριξή της προς την Ουκρανία, αν το Κίεβο δεν αποδεχθεί το πλαίσιο της πρότασης.

Σε ένα βαρύ, σχεδόν πένθιμο, βιντεοσκοπημένο μήνυμα, ο Ζελένσκι δεσμεύτηκε να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ πάνω στο σχέδιο, σημειώνοντας όμως ότι αναμένει μεγαλύτερη πολιτική πίεση την ερχόμενη εβδομάδα. Κάλεσε τους Ουκρανούς να παραμείνουν ενωμένοι απέναντι σε αυτό που χαρακτήρισε νέες προσπάθειες της Ρωσίας να εκτροχιάσει τη διαδικασία ειρήνευσης.

«Τώρα είναι μία από τις δυσκολότερες στιγμές της ιστορίας μας. Η πίεση προς την Ουκρανία είναι εξαιρετικά μεγάλη», είπε.

«Η χώρα μας μπορεί να βρεθεί μπροστά σε μια πολύ δύσκολη επιλογή – είτε να χάσει την αξιοπρέπειά της είτε να διακινδυνεύσει να χάσει έναν σημαντικό εταίρο».

Κέρδη της Ρωσίας στο πεδίο

Η Ρωσία συνεχίζει να προελαύνει αργά στο πεδίο της μάχης και να πλήττει το ουκρανικό ενεργειακό σύστημα με πυραύλους και drones, την ώρα που στο εσωτερικό εκτυλίσσεται μια πολιτική κρίση που συνδέεται με μεγάλη έρευνα διαφθοράς, στην οποία εμπλέκονται υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι και επιχειρηματίες.

Η Ουάσιγκτον έχει παρουσιάσει στην Ουκρανία όρους που προβλέπουν την παραχώρηση επιπλέον εδαφών, τον περιορισμό του μεγέθους του ουκρανικού στρατού και την απαγόρευση ένταξης στο ΝΑΤΟ.

Την ίδια στιγμή, το προσχέδιο ειρηνευτικής πρότασης του Λευκού Οίκου προκάλεσε άμεση αντίδραση από Ευρωπαίους αξιωματούχους, οι οποίοι υπογράμμισαν ότι δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία χωρίς τη συναίνεση του Κιέβου και ότι η ειρήνη δεν μπορεί να έρθει με τίμημα την ουκρανική συνθηκολόγηση, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Το σχέδιο θα αποκλείει επίσης μια ευρωπαϊκή «δύναμη διασφάλισης» την οποία κράτη της ΕΕ έχουν προτείνει να στείλουν στην Ουκρανία στο πλαίσιο μιας μελλοντικής συμφωνίας.

Οι ευρωπαίοι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι δεν συμμετείχαν ούτε ενημερώθηκαν κατά τη διαδικασία σύνταξης του σχεδίου. Πολλοί ανώτεροι διπλωμάτες δήλωσαν ότι σχεδιάζουν να χρησιμοποιήσουν τις επαφές τους στην Ουάσιγκτον προκειμένου να αποτρέψουν την κυβέρνηση από την υιοθέτηση όρων που θεωρούν υπερβολικά ευνοϊκούς προς τη Μόσχα, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Κάλας: Καμία συμφωνία χωρίς τη υποστήριξη Ουκρανίας και Ευρώπης

Η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας, υπογράμμισε ότι οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να υποστηρίζεται από την Ουκρανία και τους Ευρωπαίους εταίρους της, σημειώνοντας ότι η Ρωσία δεν έχει κάνει καμία παραχώρηση. Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, πρόσθεσε ότι η Ευρώπη δεν θα στηρίξει κανένα αποτέλεσμα που μοιάζει με ουκρανική συνθηκολόγηση.

Το Κίεβο έχει επανειλημμένα απορρίψει εδαφικές παραχωρήσεις, υποστηρίζοντας ότι τέτοιοι όροι θα επιτρέψουν στη Ρωσία να ανασυνταχθεί και να εξαπολύσει νέες επιθέσεις. Ο πρόεδρος Ζελένσκι έχει τονίσει ότι οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας.

Ουκρανοί αξιωματούχοι επισημαίνουν ότι η παράδοση βασικών αμυντικών θέσεων στο Ντονμπάς, όπου οι ρωσικές δυνάμεις προελαύνουν με τεράστιο κόστος, θα καθιστούσε τη χώρα πιο ευάλωτη σε μελλοντικές επιθέσεις, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Η Ευρώπη, που πλέον παρέχει το μεγαλύτερο μέρος της οικονομικής και στρατιωτικής στήριξης της Ουκρανίας, εργάζεται πάνω σε ένα σχέδιο για την αξιοποίηση έως και 200 δισ. δολαρίων από δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία στο Βέλγιο ως δάνειο προς το Κίεβο. Αξιωματούχοι υπογράμμισαν ότι η οικονομική και πολιτική της δέσμευση καθιστά απαραίτητη τη συμμετοχή της στη διαμόρφωση οποιασδήποτε ρεαλιστικής ειρηνευτικής διαδικασίας.

Προηγουμένως είχε αναφερθεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει μια σαφή και απλή στρατηγική για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία, βασισμένη σε δύο πυλώνες: την αποδυνάμωση της Ρωσίας και την υποστήριξη της Ουκρανίας. Η Κάγια Κάλας επανέλαβε αυτή την προσέγγιση, σύμφωνα με την European Pravda από τις Βρυξέλλες.