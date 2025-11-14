Η Ταχυδρομική Υπηρεσία των ΗΠΑ (USPS) ανέφερε σήμερα ότι εξετάζει νέες διοικητικές και νομοθετικές μεταρρυθμίσεις, καθώς κατέγραψε ετήσιες απώλειες 9 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με ελαφρά μείωση σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Ο νέος Γενικός Διευθυντής Ταχυδρομείων Ντέιβιντ Στάινερ είπε ότι η USPS θα πρέπει να γίνει πιο αποτελεσματική αλλά έχει ακόμη «σημαντική, συστημική ανισορροπία μεταξύ εσόδων και κόστους».

«Για να αποκαταστήσουμε τις οικονομικές ανισορροπίες θα πρέπει να αναζητήσουμε νέες ευκαιρίες για έσοδα και αλλαγές στη δημόσια πολιτική ώστε να βελτιώσουμε το επιχειρηματικό μοντέλο μας», πρόσθεσε.

Η USPS, που είχε απώλειες 9,5 δισ.. δολαρίων κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος, έχει καταγράψει συνολικά απώλειες άνω των 100 δισ. από το 2007, παρά τη σημαντική αναδιάρθρωση της εταιρείας και τις νομοθετικές μεταρρυθμίσεις.