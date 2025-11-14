Ένα ζωολογικό πάρκο για παιδιά δέχεται έντονη κριτική και του επιβλήθηκε πρόστιμο 20.000 λιρών, αφού εκατοντάδες επισκέπτες μολύνθηκαν από έναν επικίνδυνο παράσιτο.

Συνολικά 264 άτομα, συμπεριλαμβανομένων πολλών παιδιών, μολύνθηκαν από το παράσιτο Cryptosporidium, το οποίο μπορεί να προκαλέσει σοβαρά γαστρεντερικά προβλήματα, όπως εμετό και διάρροια.

Η ιδιοκτήτρια της Hazelgrove Farm, Σάρον Γουίλερ, ομολόγησε στο Ειρηνοδικείο του Σαουθάμπτον ότι διέπραξε παράβαση ασφάλειας, αφού παρατηρήθηκε ότι παιδιά φιλούσαν κατσίκες καλυμμένες εμφανώς με περιττώματα.

Περίπου το 5% των μολυσμένων χρειάστηκε νοσηλεία κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς οι γονείς φοβούνταν για τη ζωή των παιδιών τους λόγω της επικίνδυνης για τη ζωή τους νόσου.

Οι γονείς επίσης μολύνθηκαν, με αποτέλεσμα να χαθούν 1.254 εργάσιμες ημέρες λόγω ασθένειας ή φροντίδας των παιδιών τους.

Μια κοινή έρευνα της Υπηρεσίας Υγείας και Ασφάλειας (HSE) και της UK Health Security Agency (UKHSA) εντόπισε τις λοιμώξεις στη φάρμα στο Isle of Wight.

Η έρευνα έδειξε ότι η 60χρονη Γουίλερ διοργάνωσε εκδήλωση για να ταΐσουν τα ζώα με μπιμπερό, όπου πάνω από το 30% των συμμετεχόντων μολύνθηκαν.

Μεταξύ 4 Απριλίου και 1 Μαΐου 2023, πωλήθηκαν 2.400 εισιτήρια, τα οποία επέτρεπαν στους επισκέπτες να αγοράσουν μπιμπερό για να ταΐσουν ένα αρνάκι ή ένα κατσικάκι, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Daily Mail.

Άλλες παραλείψεις που εντοπίστηκαν από την έρευνα περιλαμβάνουν «ανεπαρκείς εγκαταστάσεις πλυσίματος και στέγνωσης», καθώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούσαν επαναχρησιμοποιούμενες πετσέτες.

Υπήρχε έλλειψη ενημέρωσης και οδηγιών τόσο για τους επισκέπτες όσο και για τους εργαζομένους.

Η έρευνα διαπίστωσε επίσης «ανεπαρκή έλεγχο και εποπτεία της επαφής των επισκεπτών με τα ζώα».

Ορισμένοι επισκέπτες συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν γαστρεντερικά προβλήματα από τότε, ενώ άλλοι χρειάστηκε να νοσηλευτούν πολλές φορές.

Η Γουίλερ, από το Ράιντ, ομολόγησε την παράβαση σύμφωνα με το νόμο Health and Safety at Work Act του 1974 και καταδικάστηκε με πρόστιμο 8.000 λιρών.

Επιπλέον, της επιβλήθηκε να καταβάλει 9.528,35 λίρες και επιπρόσθετη χρέωση 3.200 λιρών.

Κατά την ανακοίνωση της απόφασης, η Δικαστής Ρέιτσελ Γκάλοουεϊ αναφέρθηκε στο ψυχολογικό βάρος και στο PTSD που έχουν υποστεί τα θύματα.

Λάμβανε υπόψη ότι το παράσιτο ήταν απειλητικό για τη ζωή και ότι οι γονείς φοβούνταν ότι τα παιδιά τους δεν θα αναρρώσουν ποτέ.

Η επιθεωρήτρια της HSE, Φραντσέσκα Άρνολντ, τόνισε μετά την ακρόαση τη σημασία της αξιολόγησης κινδύνων στις φάρμες, υπογραμμίζοντας ότι οι αγρότες πρέπει να κατανοούν τους κινδύνους και να προστατεύουν τους επισκέπτες.

«Οι κίνδυνοι για την υγεία από την επαφή με τα ζώα χρειάζονται προσοχή και πρέπει να ελέγχονται. Αν οι κίνδυνοι από τα ζώα είχαν ελεγχθεί σωστά, αυτό το περιστατικό θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί, αλλά οι παραλείψεις κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ταΐσματος οδήγησαν πολλούς επισκέπτες να αρρωστήσουν και κάποιοι να υποφέρουν μακροχρόνια.

Όπως και με τις περισσότερες δραστηριότητες, οι επισκέψεις σε φάρμες και αγροτικές ατραξιόν δεν μπορούν ποτέ να θεωρηθούν χωρίς ρίσκο», πρόσθεσε η κ. Άρνολντ.

Σημείωσε ότι η χρήση μέτρων ελέγχου και ασφαλών πρακτικών θα μειώσει τους κινδύνους για το κοινό και το προσωπικό, ενώ ταυτόχρονα θα παρέχει μια πολύτιμη και ευχάριστη εκπαιδευτική και ψυχαγωγική εμπειρία.