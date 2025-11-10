Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με αγωγή 1 δισ. δολαρίων το BBC, λόγω του μονταρισμένου βίντεο από ομιλία του που έδειξε ντοκιμαντέρ, προκαλώντας σάλο και την παραίτηση του γενικού διευθυντή του βρετανικού Μέσου.

Αμερικανικά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι η νομική ομάδα του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απέστειλε επιστολή στο BBC, δίνοντάς του προθεσμία έως την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, για να προχωρήσει σε «πλήρη και δίκαιη ανάκληση» του ντοκιμαντέρ Panorama, διαφορετικά θα αντιμετωπίσει αγωγή ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων.

Η επιστολή αναφέρει:

«Εάν το BBC δεν συμμορφωθεί έως τις 14 Νοεμβρίου 2025, ο πρόεδρος Τραμπ δεν θα έχει άλλη επιλογή από το να επιδιώξει τα νόμιμα δικαιώματά του, μεταξύ των οποίων και την κατάθεση αγωγής για αποζημίωση τουλάχιστον 1 δισ. δολαρίων. Το BBC έχει ειδοποιηθεί σχετικά».

Το μοντάζ του BBC που προκάλεσε σάλο και η συγγνώμη που ζήτησε

Το BBC News ανακοίνωσε σήμερα ότι ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός έλαβε επιστολή από τον πρόεδρο Τραμπ στην οποία απειλούσε με νομική δράση σχετικά με το μοντάζ σε ένα ντοκιμαντέρ που μεταδόθηκε μία εβδομάδα πριν από τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ.

Ο γενικός διευθυντής Τιμ Ντέιβι και η επικεφαλής ενημέρωσης του δημόσιου βρετανικού ραδιοτηλεοπτικού ομίλου Ντέμπορα Τέρνες ανακοίνωσαν χθες, Κυριακή, το βράδυ την παραίτησή τους, μετά το επίμαχο μοντάζ. Ο πρόεδρος του BBC Σαμίρ Σαχ ζήτησε συγγνώμη σήμερα για ένα «λάθος κρίσης» στο μοντάζ.

Το BBC, νωρίτερα, απάντησε στις επικρίσεις για το ντοκιμαντέρ, ζητώντας συγγνώμη για λάθη στο μοντάζ ομιλίας του Τραμπ της 6ης Ιανουαρίου 2021.

Όπως διευκρινίζει, το πρόγραμμα -που προβλήθηκε τον Οκτώβριο του 2024- συνδύασε δύο διαφορετικά αποσπάσματα της ομιλίας, τα οποία απείχαν μεταξύ τους πάνω από 50 λεπτά, δημιουργώντας την εντύπωση ότι επρόκειτο για ενιαίο λόγο.

«Αυτό έδωσε την εσφαλμένη εντύπωση ότι ο πρόεδρος Τραμπ προέτρεψε άμεσα σε βίαιη δράση. Το BBC ζητά συγγνώμη για αυτό το σφάλμα κρίσης», αναφέρει ο οργανισμός, προσθέτοντας ότι «δεν υπήρξε πρόθεση παραπλάνησης».