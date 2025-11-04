Μια συγκινητική και ταυτόχρονα δραματική στιγμή εκτυλίχθηκε το πρωί στις Σέρρες, όταν μια έγκυος γυναίκα έφερε στον κόσμο το μωρό της μέσα σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ μεταφερόταν εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης. Η γυναίκα είχε αρχικά μεταβεί στο Κέντρο Υγείας Ηράκλειας, ωστόσο κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή της με ασθενοφόρο, υπό τη συνοδεία γιατρού, νοσηλευτή και μαίας, προκειμένου να ολοκληρωθεί με ασφάλεια ο τοκετός στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Σερρών, κατά τη διάρκεια της διαδρομής η κατάσταση της εγκύου επιδεινώθηκε, αναγκάζοντας τον γιατρό και τη μαία να προχωρήσουν επιτόπου στη διαδικασία του τοκετού. Μέσα στο ασθενοφόρο, κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, το μωρό ήρθε στη ζωή, όμως αμέσως μετά τη γέννησή του παρουσίασε κυάνωση και δυσκολία στην αναπνοή. Ακολούθησαν δραματικές στιγμές, καθώς ο γιατρός, η μαία, ο νοσηλευτής και οι διασώστες του ΕΚΑΒ έδωσαν μάχη για να το κρατήσουν στη ζωή.

Χάρη στις άμεσες ενέργειες του πληρώματος, το βρέφος ανέκτησε τις αισθήσεις του λίγο μετά την άφιξη στο Νοσοκομείο Σερρών, όπου και ακούστηκε το πρώτο του κλάμα. Οι γιατροί το μετέφεραν αμέσως στο παιδιατρικό τμήμα, τοποθετώντας το σε θερμοκοιτίδα για συνεχή παρακολούθηση από τους παιδιάτρους. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, λόγω πιθανής προωρότητας, εξετάζεται το ενδεχόμενο να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης για περαιτέρω φροντίδα.