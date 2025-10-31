Η Μισέλ Ρίτερ, μια 31χρονη επιχειρηματίας που μέχρι πρόσφατα ήταν η σύντροφος και επαγγελματική συνεργάτιδα του πρώην CEO της Google, Έρικ Σμιντ, ζούσε μια πολυτελή ερωτική ζωή γεμάτη χλιδή και προνόμια. Κυκλοφορούσε με την Tesla του, έμενε στη βίλα του στο Μπελ Έαρ του Λος Άντζελες και πραγματοποιούσε επαγγελματικές συναντήσεις φορώντας μαγιό, όλα αυτά ενώ πλήρωνε τον εαυτό της με μισθό ενός εκατομμυρίου δολαρίων τον χρόνο από την κοινή τους εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης.

Ωστόσο, για τη νεαρή γυναίκα, που είχε περάσει πέντε χρόνια στο πλευρό του 70χρονου δισεκατομμυριούχου, όλα αυτά δεν ήταν αρκετά, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost. Η Ρίτερ ήθελε ο Σμιντ να εγκαταλείψει τη σύζυγό του, Γουέντι, ύστερα από 45 χρόνια γάμου και να παντρευτεί την ίδια. Όταν εκείνος αρνήθηκε, όχι μόνο έβαλε τέλος στη σχέση τους, αλλά και στη συνεργασία τους, τερματίζοντας ένα επιχειρηματικό εγχείρημα ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η απόφαση αυτή οδήγησε σε μια πολυσυζητημένη δικαστική διαμάχη που αποκάλυψε την πολυτελή και περίπλοκη προσωπική ζωή του πρώην επικεφαλής της Google, ενός από τους πιο ισχυρούς και πλούσιους άνδρες της Silicon Valley, με περιουσία που ξεπερνά τα 32 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο Σμιντ είναι γνωστός για τις σχέσεις του με επιτυχημένες και προβεβλημένες γυναίκες. Όπως αποκάλυψε άτομο του στενού του κύκλου, «είναι πολύ ανοιχτός. Θέλει μια ανοιχτή σχέση». Παρότι ο γάμος του με τη Γουέντι είναι ανοιχτός, πηγές αναφέρουν ότι το λάθος της Ρίτερ ήταν πως πίστεψε ότι εκείνος θα χώριζε επίσημα τη σύζυγό του. «Δεν πρόκειται να το κάνει ποτέ. Είναι θέμα χρημάτων. Δεν θέλει να μοιράσει την περιουσία του», είπε πηγή κοντά στο ζευγάρι.

Η άτυπη… ιεραρχία ανάμεσα σε σύζυγο και ερωμένες

Η Γουέντι Σμιντ, η οποία ζει κυρίως στο νησί Ναντάκετ, έχει αφιερωθεί στη φιλανθρωπία και στην προώθηση της βιωσιμότητας. Ο Σμιντ, σύμφωνα με πληροφορίες, διατηρεί μια άτυπη ιεραρχία ανάμεσα στη σύζυγό του και τις ερωμένες του. «Σε σημαντικές εκδηλώσεις ή συναντήσεις υψηλού επιπέδου, όπως με τον πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας, πηγαίνει με τη Γουέντι. Σε κοινωνικές εξόδους ή πάρτι, παίρνει τη σύντροφο που έχει ανά διαστήματα», αποκάλυψε πηγή.

Στους κοσμικούς κύκλους, η Ρίτερ ήταν γνωστή ως «η τεχνολογική σύζυγος», ενώ η Γουέντι ως «η φιλανθρωπική σύζυγος». Όπως φέρεται να είπε η ίδια η Ρίτερ: «Οι άνθρωποι με γνωρίζουν ως τη γυναίκα της τεχνολογίας, αλλά θέλω να είμαι η πραγματική του γυναίκα».

Πριν γνωρίσει τη Ρίτερ, ο Σμιντ είχε συνδεθεί με τη σχεδιάστρια μόδας Σοσάνα Γκρους, την κοσμική Ούλα Πάρκερ και τη δημοσιογράφο Κέιτ Μόνερ, μεταξύ άλλων. Οι σχέσεις αυτές συχνά είχαν επεισοδιακή κατάληξη. Το 2019, για παράδειγμα, χώρισε με την Πάρκερ επειδή εκείνη έβγαινε παράλληλα με τον διαχειριστή hedge fund, Άλεξ Ρούπερς. Λίγους μήνες αργότερα, ο Σμιντ εθεάθη στη Σαρδηνία να φιλιέται με την πρώην ολυμπιονίκη του πατινάζ, Αλεξάντρα Ντούισμπεργκ.

Το καλοκαίρι του 2019 κυκλοφόρησαν φήμες ότι αρραβωνιάστηκαν, ωστόσο η σχέση τους δεν κράτησε. Ο ερωτικός βίος του πρώην CEO έγινε για πρώτη φορά γνωστός το 2010, όταν το Gawker δημοσίευσε φωτογραφία του από το φεστιβάλ Burning Man, όπου πόζαρε με τη Μόνερ φορώντας ροζ μπλουζάκι και λευκές κάλτσες.

Η ξεχωριστή σχέση με τη Ρίτερ και η αγωγή των 100 εκατομμυρίων δολαρίων

Η σχέση του με τη Ρίτερ, όμως, ξεχώρισε. Εκτός από ρομαντική, ήταν και επιχειρηματική. Ο Σμιντ επένδυσε 100 εκατομμύρια δολάρια στην κοινή τους εταιρεία Steel Perlot, μια startup τεχνητής νοημοσύνης που σύντομα βρέθηκε στο επίκεντρο του πολέμου τους. Η γνωριμία τους έγινε το 2020, όταν η Ρίτερ ήταν φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια, οκτώ χρόνια νεότερη από την κόρη του Σμιντ, Σόφι. Το ζευγάρι έκανε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση το 2021, σε εκτόξευση διαστημοπλοίου του Ρίτσαρντ Μπράνσον στο Νέο Μεξικό.

Μερικούς μήνες αργότερα, ίδρυσαν τη Steel Perlot, με γραφεία στη Νέα Υόρκη και το Λος Άντζελες, παρουσιάζοντάς την ως «μια εταιρεία εταιρειών που επενδύει σε AI, εικονική πραγματικότητα, διαστημική τεχνολογία και αναλυτικά δεδομένα».

Παρά τη φιλόδοξη αρχή, πρώην εργαζόμενοι περιγράφουν ένα χαοτικό εργασιακό περιβάλλον. «Η Μισέλ είχε εκρηκτικό ταμπεραμέντο. Δεν ήξερες ποτέ ποια εκδοχή της θα εμφανιστεί», είπε ένας πρώην υπάλληλος, προσθέτοντας ότι «εμφανιζόταν σε συναντήσεις φορώντας μαγιό στο Μαϊάμι και είχε τοποθετήσει 23χρονους από τον χώρο των κρυπτονομισμάτων σε διευθυντικές θέσεις». Η ατμόσφαιρα, όπως είπαν, θύμιζε «Τον λύκο της Γουόλ Στριτ».

Eric Schmidt’s scorned girlfriend’s lawsuit brings Playboy lifestyle into focus, puts $100m on the line https://t.co/rXYldfza0h pic.twitter.com/drFNgpTO6X — New York Post (@nypost) October 30, 2025

Όλα κατέρρευσαν μετά τον χωρισμό τους. Η περιφρονημένη σύντροφος, όπως τη χαρακτηρίζουν, κατέθεσε αίτηση για περιοριστικά μέτρα εναντίον του Σμιντ, κατηγορώντας τον για «παρακολούθηση, κακοποίηση και τοξική αρρενωπότητα», ισχυριζόμενη ότι την υπέβαλε σε «ψηφιακό σύστημα επιτήρησης». Η αίτηση αποσύρθηκε, αλλά ακολούθησε αγωγή ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο δικηγόρος της, Σκιπ Μίλερ, υποστηρίζει πως «όλοι οι ισχυρισμοί εναντίον της είναι ψευδείς» και ότι ο Σμιντ «προσπαθεί να τη δυσφημίσει, επειδή εκείνη τον χώρισε». Αντίθετα, πηγές του περιβάλλοντος του πρώην CEO τον περιγράφουν ως «ήρεμο, ευγενικό και μάλλον ακίνδυνο». Η Steel Perlot, σύμφωνα με οικονομικά στοιχεία, κατέγραψε ζημιές 61 εκατομμυρίων δολαρίων και έσοδα μόλις 200.000 μεταξύ 2021 και 2024, ενώ η Ρίτερ φέρεται να λάμβανε μισθό ενός εκατομμυρίου δολαρίων τον χρόνο χωρίς προσωπικά έξοδα, ζώντας στη βίλα του Σμιντ στο Μπελ Έαρ.

Η επόμενη ακροαματική διαδικασία έχει οριστεί για τις 4 Δεκεμβρίου. Ωστόσο, όλα δείχνουν πως η υπόθεση ανάμεσα στον πρώην ισχυρό άνδρα της Google και την άλλοτε αγαπημένη του δεν πρόκειται να τελειώσει σύντομα, φέρνοντας στο φως μια σπάνια ματιά στον πολυτελή, αλλά ταραχώδη κόσμο των δισεκατομμυριούχων της Silicon Valley.