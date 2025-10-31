Μετά από την ολοκλήρωση της περιοδείας του στην Ασία, όπου συναντήθηκε με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε την Πέμπτη στον Λευκό Οίκο για να εκτελέσει ένα από τα βασικά του προεδρικά καθήκοντα: να μοιράσει γλυκά στα παιδιά για το Halloween.

Η είσοδος του Λευκού Οίκου γέμισε με φωνές και χρώματα, καθώς δεκάδες οικογένειες σχημάτιζαν ουρά, κρατώντας σακούλες και κολοκύθες για το «trick-or-treat». Ο πρόεδρος και η πρώτη κυρία, Μελάνια Τραμπ, φαίνονται σε βίντεο να μοιράζουν γιγάντιες σοκολάτες Hershey’s και Twizzlers στους μικρούς επισκέπτες.

President Trump and first lady Melania Trump welcomed trick-or-treaters to the White House on Thursday, an annual Halloween tradition. https://t.co/dbM3gfkQ1e pic.twitter.com/FS8eUahcte — ABC News (@ABC) October 31, 2025

Ο Λευκός Οίκος ήταν στολισμένος με πορτοκαλί φώτα και φαναράκια-κολοκύθες, και οι Τραμπ βγήκαν να υποδεχτούν τα παιδιά υπό τους ήχους του «Thriller» του Μάικλ Τζάκσον, χωρίς ωστόσο να φοράνε κάποια στολή.

President Trump arrives at Halloween to the sound of "Thriller" pic.twitter.com/BD7nC43NsA — Bernd Debusmann Jr (@BernieDebusmann) October 30, 2025

Στην ουρά βρίσκονταν παιδιά αξιωματούχων της κυβέρνησης, οικογενειών στρατιωτικών και σωμάτων ασφαλείας, καθώς και παιδιά θετών και ανάδοχων οικογενειών, σύμφωνα με τους New York Times.

Πίσω από τον αριστερό ώμο του Αμερικανού προέδρου υψωνόταν ένα εργοτάξιο — εκεί όπου, όπως λέγεται, είχε κατεδαφιστεί η Ανατολική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου για να χτιστεί μια νέα αίθουσα χορού.

«Μεγάλη ουρά», είπε ο Τραμπ χαμογελώντας. «Σχεδόν όσο μεγάλη όσο η αίθουσα χορού».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αντάλλαξε ένα «high five» με ένα αγόρι που είχε ντυθεί «Τραμπ», φορώντας ένα μπλε κοστούμι και το χαρακτηριστικό κόκκινο καπέλο MAGA. Δίπλα του στεκόταν ένα κορίτσι με λευκή καμπαρντίνα, παρόμοια με εκείνες που προτιμά συχνά η Μελάνια Τραμπ.

🔥🤣PRESIDENT TRUMP HIGH 5’S The kid who came dressed up for Halloween as PRESIDENT TRUMP LOL pic.twitter.com/9BFlmkirjp — Johnny St.Pete (@JohnMcCloy) October 30, 2025

Ο Τραμπ κάποια στιγμή φαίνεται να τοποθετεί ένα γλυκό πάνω στο κεφάλι ενός παιδιού που ήταν ντυμένο σαν τον DJ Marshmallow, επαναλαμβάνοντας μια κίνηση που είχε γίνει viral πριν από έξι χρόνια — τότε με ένα παιδί που ήταν μεταμφιεσμένο σαν Minion.

🔥 BREAKING: President Trump DOES IT AGAIN! He just recreated the time he placed a candy bar on a kid's head for Halloween 6 years ago



We are SO BACK! 🤣🤣 pic.twitter.com/nPoD1cKxI4 — Eric Daugherty (@EricLDaugh) October 30, 2025

Η παράδοση του Halloween στον Λευκό Οίκο χρονολογείται από το 1958, όταν η πρώτη κυρία Μαμί Αϊζενχάουερ στόλισε για πρώτη φορά το ιστορικό κτήριο.

Έκτοτε, μερικά προεδρικά ζευγάρια επέλεξαν να συμμετάσχουν πιο… ενεργά στη γιορτή: το 1993, ο Μπιλ και η Χίλαρι Κλίντον εμφανίστηκαν ντυμένοι ως ο πρόεδρος Τζέιμς Μάντισον και η σύζυγός του, Ντόλι· το 2009, η Μισέλ Ομπάμα ντύθηκε λεοπάρδαλη· και το 2022, η Τζιλ Μπάιντεν φόρεσε φτερά πεταλούδας και μια μοβ περούκα.