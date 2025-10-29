Μια νεαρή δεσμοφύλακας σε φυλακή κατηγορείται ότι χρησιμοποίησε τη θέση της για να κάνει σεξ με δύο κρατούμενους, αλλά και για να διακινήσει το ναρκωτικό «spice» εντός του σωφρονιστικού καταστήματος.

Η 23χρονη Ίζαμπελ Ντέιλ από τη Βρετανία δικάζεται σε δικαστήριο του Southwark στο Λονδίνο, κατηγορούμενη για την περίοδο που εργαζόταν στις φυλακές Coldingley στο Σάρεϊ.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, η νεαρή είχε σεξουαλική επαφή με τον κρατούμενο Σαχίντ Σαρίφ στο πολυθρησκευτικό δωμάτιο προσευχής των φυλακών.

Το περιστατικό καταγράφηκε στις 19 Ιουλίου 2022, όταν οι δύο παρέμειναν στον χώρο για τέσσερα λεπτά, πριν η Ντέιλ εμφανιστεί στις κάμερες να διορθώνει τη ζώνη της φεύγοντας από το δωμάτιο.

Η Ντέιλ εργαζόταν στις φυλακές από τον Σεπτέμβριο του 2021 και, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, διατηρούσε ερωτική σχέση με τον Σαρίφ για περισσότερους από 12 μήνες, από το φθινόπωρο του 2021 έως το τέλος του 2022.

Ο Σαρίφ εξέτιε ποινή 12 ετών για ληστεία, ενώ αργότερα μεταφέρθηκε στις φυλακές Swaleside, στο νησί Σίπι του Κεντ, όταν η σχέση τους αποκαλύφθηκε.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, η δεσμοφύλακας επισκέφθηκε τον Σαρίφ τρεις φορές μετά τη μεταφορά του, αντάλλασσε ερωτικά μηνύματα και φωτογραφίες, ενώ του έστελνε χρήματα μέσω τραπεζικών καταθέσεων.

Κατά την έρευνα στο κινητό της τηλέφωνο, εντοπίστηκαν μηνύματα με σεξουαλικό περιεχόμενο από τον κρατούμενο, καθώς και φωτογραφίες του ζευγαριού.

Η Ίζαμπελ Ντέιλ

Οι ερευνητές ανακάλυψαν επίσης ότι η Ντέιλ φέρεται να βοήθησε τον Σαρίφ να μεταφέρει φάκελα εμποτισμένα με τη συνθετική ουσία «spice» μέσα στη φυλακή. Η ίδια χειριζόταν τον λογαριασμό του στο Snapchat, μέσω του οποίου οργανώνονταν οι συναλλαγές, ενώ στην κατοχή της βρέθηκε εξοπλισμός λαθρεμπορίας, καθώς και ένα δαχτυλίδι αρραβώνων που της είχε αγοράσει ο κρατούμενος.

Εκτός από τη σχέση με τον Σαρίφ, η νεαρή σωφρονιστικός κατηγορείται ότι είχε δεύτερη ερωτική σχέση με τον κρατούμενο Κόνορ Μάνι, 28 ετών, ο οποίος εκτίει ποινή 9 ετών για τον θάνατο του καλύτερού του φίλου σε τροχαίο ενώ διέφευγε από την αστυνομία με ταχύτητα 237 χλμ/ώρα.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της αστυνομίας, η Ντέιλ επικοινωνούσε και με άλλους κρατούμενους μέσω παράνομων κινητών τηλεφώνων, ενώ στο σπίτι της βρέθηκε πορτραίτο του εαυτού της με τον Σαρίφ.

Κατά την αγόρευση του εισαγγελέα, «η ερωτική σχέση της Ντέιλ με τον κρατούμενο οδήγησε στη συνεργασία τους για τη διακίνηση απαγορευμένων ουσιών εντός της φυλακής». Η 23χρονη αρνείται όλες τις κατηγορίες, που περιλαμβάνουν δύο πράξεις κατάχρησης δημόσιου λειτουργήματος και συνωμοσία για μεταφορά απαγορευμένων ουσιών στη φυλακή. Η δίκη αναμένεται να διαρκέσει δύο εβδομάδες, ενώ ο Σαρίφ έχει ήδη δηλώσει ένοχος για τη συμμετοχή του στο κύκλωμα διακίνησης.