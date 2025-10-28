Η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας στη Γάζα ανακοίνωσε ότι πέντε επιπλέον άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε ισραηλινή επιδρομή στον νότιο τομέα του παλαιστινιακού, ανεβάζοντας στους επτά τους νεκρούς στη Λωρίδα της Γάζας κατά τους σημερινούς ισραηλινούς βομβαρδισμούς.

Ισραηλινό πλήγμα στόχευσε αυτοκίνητο στη Χαν Γιουνές και σκότωσε πέντε πολίτες, δήλωσε ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας Μαχμούντ Μπασάλ η οποία τελεί υπό τον έλεγχο της Χαμάς. Νωρίτερα ο ίδιος είχε ανακοινώσει ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τέσσερις τραυματίσθηκαν κατά τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς της πόλης της Γάζας.

Israel struck multiple sites across Gaza City with one missile hitting near the al-Shifa Hospital. Al Jazeera’s Hani Mahmoud said the strike caused panic among patients and staff.



Gaza civil defence officials say two people have been killed. pic.twitter.com/VA6dcuCGi2 — Al Jazeera English (@AJEnglish) October 28, 2025

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δήλωσε από την Ουάσινγκτον ότι η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα διατηρείται παρά τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς και την ανταλλαγή κατηγοριών ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς για παραβίαση της εκεχειρίας.

«Η κατάπαυση του πυρός διατηρείται. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν μικρές αψιμαχίες εδώ κι εκεί», είπε ο Τζέι Ντι Βανς στους δημοσιογράφους.

«Γνωρίζουμε ότι η Χαμάς ή κάποιος στη Γάζα επετέθη σε έναν (ισραηλινό) στρατιώτη. Περιμένουμε ότι οι Ισραηλινοί θα απαντήσουν, αλλά πιστεύω ότι η ειρήνη του προέδρου θα κρατήσει παρά ταύτα».

Νωρίτερα ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή για την άμεση εκτέλεση ισχυρών στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας, κατηγορώντας τη Χαμάς για παραβιάσεις της εκεχειρίας που βρίσκεται σε ισχύ από τις 10 Οκτωβρίου.

Η απόφαση ελήφθη μετά από επιθέσεις εναντίον ισραηλινών στρατιωτών στο νότιο τμήμα της περιοχής, καθώς και σε σχέση με τα γεγονότα που αφορούν την επιστροφή σορών ομήρων, τα οποία έχουν προκαλέσει έντονη οργή στο Ισραήλ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του πρωθυπουργικού γραφείου, οι ισραηλινές δυνάμεις στόχευσαν στρατηγικές υποδομές της Χαμάς στη νότια Γάζα, περιορίζοντας την κινητικότητα της ένοπλης οργάνωσης και προσπαθώντας να αποτρέψουν νέες επιθέσεις κατά των στρατευμάτων τους.

Παράλληλα, η Χαμάς εκτόξευσε αντιαρματικό πύραυλο και άνοιξε πυρ κατά στρατιωτών στη Ράφα, γεγονός που συνιστά νέα παραβίαση της εκεχειρίας και αυξάνει την ένταση στην περιοχή.

Ισραηλινός υπ. Άμυνας: Η Χαμάς θα πληρώσει «βαρύ τίμημα»

Ο υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατζ είπε ότι η Χαμάς θα πληρώσει «βαρύ τίμημα» για την επίθεση εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών στη Ράφα και τις παραβιάσεις της συμφωνίας για την επιστροφή των νεκρών ομήρων.

«Η επίθεση εναντίον στρατιωτών του Ισραηλινού Στρατού στη Γάζα σήμερα από την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς ξεπερνά μια κραυγαλέα κόκκινη γραμμή στην οποία ο Ισραηλινός Στρατός θα απαντήσει με μεγάλη δύναμη», σημείωσε ο Κατζ σε ανακοίνωσή του.

Από την πλευρά της η Χαμάς ανακοίνωσε ότι δεν έχει σχέση με επίθεση κατά των Ισραηλινών δυνάμεων στη Ράφα και ότι παραμένει προσηλωμένη στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Η εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς τέθηκε σε ισχύ μετά την μεσολάβηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στις 10 Οκτωβρίου υπό τον απαράβατο όρο της παράδοσης των ομήρων, ζωντανών ή νεκρών που κρατούσε η Χαμάς στη Γάζα. Έκτοτε, η Χαμάς παρέδωσε 18 ζωντανούς ομήρους και άλλες 16 σορούς, ενώ η παράδοση μίας ακόμα που αναμενόταν για σήμερα, αναβλήθηκε από την Χαμάς, μετά την εντολή του Μπένιαμιν Νετανιάχου για νέες επιθέσεις στη Γάζα.

Το βίντεο που δημοσίευσαν οι IDF ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι

Το Ισραήλ κατηγόρησε την ένοπλη οργάνωση για παραβίαση της συμφωνίας λόγω της μη έγκαιρης παράδοσης των νεκρών ομήρων.

Μάλιστα οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις IDF κατηγ;όρησαν τη Χαμάς ότι σκηνοθέτησε μια ψεύτικη «ανακάλυψη» των λειψάνων ομήρου στην ανατολική πόλη της Γάζας μπροστά στον Ερυθρό Σταυρό.

Τη Δευτέρα, η Χαμάς έβγαλε τα λείψανα του ομήρου από ένα κτήριο και τα τοποθέτησε σε μια τρύπα που είχε σκάψει στο έδαφος στη γειτονιά Σετζάγια της πόλης της Γάζας. Στη συνέχεια, κάλυψε το σώμα με χώμα και προσποιήθηκε ότι το ξεσκέπασε για πρώτη φορά μπροστά στον Ερυθρό Σταυρό.

Ολόκληρο το περιστατικό βιντεοσκοπήθηκε από στρατιωτικό drone. Το πλήρες βίντεο δημοσιεύθηκε από τον Ισραηλινό Στρατό αργότερα την Τρίτη, αφού η οικογένεια του νεκρού ομήρου ειδοποιήθηκε από στρατιωτικούς εκπροσώπους ότι η Χαμάς επέστρεψε επιπλέον λείψανα της σορού του.