Ισραηλινά αεροσκάφη βομβάρδισαν την πόλη της Γάζας, σύμφωνα με μαρτυρίες, λίγη ώρα αφού ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή για ισχυρά χτυπήματα στη Λωρίδα.

Η είδηση μεταδίδεται από παλαιστινιακά μέσα. Μέχρι στιγμής οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ δεν έχουν δημοσιεύσει κάτι σχετικά με τα χτυπήματα.

Νωρίτερα ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή για την άμεση εκτέλεση ισχυρών στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας, κατηγορώντας τη Χαμάς για παραβιάσεις της εκεχειρίας που βρίσκεται σε ισχύ από τις 10 Οκτωβρίου.

Η απόφαση ελήφθη μετά από επιθέσεις εναντίον ισραηλινών στρατιωτών στο νότιο τμήμα της περιοχής, καθώς και σε σχέση με τα γεγονότα που αφορούν την επιστροφή σορών ομήρων, τα οποία έχουν προκαλέσει έντονη οργή στο Ισραήλ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του πρωθυπουργικού γραφείου, οι ισραηλινές δυνάμεις στόχευσαν στρατηγικές υποδομές της Χαμάς στη νότια Γάζα, περιορίζοντας την κινητικότητα της ένοπλης οργάνωσης και προσπαθώντας να αποτρέψουν νέες επιθέσεις κατά των στρατευμάτων τους.

Παράλληλα, η Χαμάς εκτόξευσε αντιαρματικό πύραυλο και άνοιξε πυρ κατά στρατιωτών στη Ράφα, γεγονός που συνιστά νέα παραβίαση της εκεχειρίας και αυξάνει την ένταση στην περιοχή.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι προειδοποίησαν ότι η απάντηση του Ισραήλ στις παραβιάσεις θα είναι πολύ πιο ισχυρή και αποφασιστική από τις προηγούμενες, θέλοντας να στείλουν ένα μήνυμα αποτροπής προς την Χαμάς και άλλες ένοπλες ομάδες. Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις και οι ανταλλαγές πυρών έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία στον τοπικό πληθυσμό, ο οποίος παρακολουθεί τις εξελίξεις με φόβο για την ασφάλειά του.

Η εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς τέθηκε σε ισχύ μετά την μεσολάβηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στις 10 Οκτωβρίου υπό τον απαράβατο όρο της παράδοσης των ομήρων, ζωντανών ή νεκρών που κρατούσε η Χαμάς στη Γάζα. Έκτοτε, η Χαμάς παρέδωσε 18 ζωντανούς ομήρους και άλλες 16 σορούς, ενώ η παράδοση μίας ακόμα που αναμενόταν για σήμερα, αναβλήθηκε από την Χαμάς, μετά την εντολή του Μπένιαμιν Νετανιάχου για νέες επιθέσεις στη Γάζα.

Το βίντεο που δημοσιεύσαν οι IDF ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι

Το Ισραήλ κατηγόρησε την ένοπλη οργάνωση για παραβίαση της συμφωνίας λόγω της μη έγκαιρης παράδοσης των νεκρών ομήρων.

Μάλιστα οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις IDF κατηγ;όρησαν τη Χαμάς ότι σκηνοθέτησε μια ψεύτικη «ανακάλυψη» των λειψάνων ομήρου στην ανατολική πόλη της Γάζας μπροστά στον Ερυθρό Σταυρό.

Τη Δευτέρα, η Χαμάς έβγαλε τα λείψανα του ομήρου από ένα κτήριο και τα τοποθέτησε σε μια τρύπα που είχε σκάψει στο έδαφος στη γειτονιά Σετζάγια της πόλης της Γάζας. Στη συνέχεια, κάλυψε το σώμα με χώμα και προσποιήθηκε ότι το ξεσκέπασε για πρώτη φορά μπροστά στον Ερυθρό Σταυρό.

Ολόκληρο το περιστατικό βιντεοσκοπήθηκε από στρατιωτικό drone. Το πλήρες βίντεο δημοσιεύθηκε από τον Ισραηλινό Στρατό αργότερα την Τρίτη, αφού η οικογένεια του νεκρού ομήρου ειδοποιήθηκε από στρατιωτικούς εκπροσώπους ότι η Χαμάς επέστρεψε επιπλέον λείψανα της σορού του.

Hamas are lying about our hostages and here’s the proof:



Yesterday, Hamas terrorists were filmed removing body remains from a prepared structure and re-burying them nearby, before summoning Red Cross representatives to stage a false “discovery” for photographers.



Despite… pic.twitter.com/c9CkJo3msW — Israel Defense Forces (@IDF) October 28, 2025

Η κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας παραμένει ιδιαίτερα τεταμένη, με διεθνείς οργανισμούς να εκφράζουν ανησυχία για την κλιμάκωση των συγκρούσεων και τις επιπτώσεις στους πολίτες. Η ένταση έρχεται σε μια περίοδο που η περιοχή παραμένει ήδη επιβαρυμένη από προηγούμενες συγκρούσεις, καθιστώντας κάθε νέα στρατιωτική ενέργεια πιθανό παράγοντα περαιτέρω ανθρωπιστικής κρίσης.