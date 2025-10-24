Η Ανατολική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου, στην οποία στεγάζονταν τα γραφεία των πρώτων κυριών, είναι πλέον ερείπεια.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατεδάφισε τη διώροφη πτέρυγα μέσα σε τρεις ημέρες, για να δημιουργήσει χώρο για μια αίθουσα χορού 8,360 τετραγωνικών μέτρων, αξίας 300 εκατομμυρίων δολαρίων, που, όπως είπε, θα χρηματοδοτηθεί από τους «γενναιόδωρους υποστηρικτές» του.

Νέες φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Πέμπτη φαίνεται να δείχνουν ότι ολόκληρη η Ανατολική Πτέρυγα έχει κατεδαφιστεί για να χτιστεί η νέα αίθουσα χορού του Τραμπ.

Η νέα, τεράστια αίθουσα χορού του Ντόναλντ Τραμπ και η κατεδαφισμένη Ανατολική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, υπερασπίστηκε την απόφαση κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των δημοσιογράφων.

«Ολόκληρη η Ανατολική Πτέρυγα θα εκσυγχρονιστεί»

Ο Τραμπ είχε δηλώσει αρχικά τον Ιούλιο ότι το έργο δεν θα επηρέαζε τη βασική δομή του Λευκού Οίκου. Όμως, αυτή την εβδομάδα, καθώς τα συνεργεία ξεκίνησαν την κατεδάφιση της Ανατολικής Πτέρυγας, αξιωματούχος είπε πως «ολόκληρη η Ανατολική Πτέρυγα θα εκσυγχρονιστεί» καθώς κατασκευάζεται η νέα, τεράστια αίθουσα χορού.

«Αυτό είναι ο Λευκός Οίκος του λαού. Γιατί δεν ενημερώθηκε το κοινό για αυτή την αλλαγή και πότε αποφασίστηκε η κατεδάφιση της Ανατολικής Πτέρυγας;» ρώτησε το ABC News, για να πάρει την απάντηση της Λέβιτ:. «Σε κάθε κατασκευαστικό έργο υπάρχουν αλλαγές. Και σας έχουμε ενημερώσει για την πορεία, σας δείξαμε τα σχέδια».

Πρόσθεσε πως «τα σχέδια άλλαξαν όταν ο πρόεδρος συμβουλεύτηκε τους αρχιτέκτονες και τις κατασκευαστικές εταιρείες, που είπαν ότι για να είναι η Ανατολική Πτέρυγα σύγχρονη και όμορφη για πολλά χρόνια, και να έχει σταθερή δομή, αυτό το πρώτο στάδιο, η κατεδάφιση, ήταν αναγκαίο».

Οι εικόνες από το εργοτάξιο προκάλεσαν αντιδράσεις και ερωτήματα, όπως αν η κατεδάφιση μπορούσε να αποφευχθεί και ποιος χρηματοδοτεί το έργο.

Ποιος καλύπτει τα έξοδα για την αίθουσα χορού του Τραμπ, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο

Σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, ορισμένοι από τους εργάτες που συμμετέχουν στην κατεδάφιση υποχρεώθηκαν να υπογράψουν συμβάσεις εμπιστευτικότητας (NDAs), που τους απαγορεύουν να μιλούν για τη δουλειά τους. Ο αξιωματούχος είπε στο ABC News ότι αυτό είναι «τυπική πρακτική», αφού το έργο σχετίζεται με την επιχειρησιακή ασφάλεια του Λευκού Οίκου.

«Δεν υπάρχει τίποτα ασυνήθιστο στο να απαιτείται NDA, είναι απολύτως στάνταρ», τόνισε.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετικά με το κόστος, η Λέβιτ είπε: «Όλα τα έξοδα, όπως έχω πει, θα καλυφθούν ιδιωτικά -από τον ίδιο τον πρόεδρο και από γενναιόδωρους πατριώτες που στάθηκαν δίπλα του». Πρόσθεσε πως ο Τραμπ θα ανακοινώσει σύντομα το ακριβές ποσό που θα συνεισφέρει ο ίδιος.

Αργότερα την Πέμπτη, ο Τραμπ ρωτήθηκε αν είχε συγκεντρωθεί ολόκληρο το ποσό των 300 εκατομμυρίων δολαρίων.

«Ναι, στην πραγματικότητα έχουμε συγκεντρώσει περίπου 350 εκατομμύρια», απάντησε ο Τραμπ. «Όλα είναι από δωρητές και από δικά μας κεφάλαια. Θα κοστίσει περίπου 300 εκατομμύρια συνολικά. Το έργο έχει επεκταθεί και θα είναι -πιστέψτε με- η πιο όμορφη αίθουσα χορού στον κόσμο».

Το «πριν» και το «μετά»

Σε φωτογραφίες φαίνεται η Ανατολική Πτέρυγα πριν από την κατεδάφιση και μετά από τις εργασίες:

Αντιδράσεις από τους Δημοκρατικούς – «Ο Τραμπ δεν ακούει τα προβλήματα του κόσμου, από τον θόρυβο που κάνουν οι μπουλντόζες»

Οι Δημοκρατικοί καταδίκασαν την αίθουσα χορού χαρακτηρίζοντάς την «έργο ματαιοδοξίας», όπως είπε ο επικεφαλής της μειοψηφίας στη Γερουσία Τσακ Σούμερ.

Ο Ρίτσαρντ Μπλούμενταλ χαρακτήρισε την κατεδάφιση της Ανατολικής Πτέρυγας «σπαρακτική».

Η αντιπολίτευση κατηγόρησε επίσης τον Τραμπ ότι είναι αποκομμένος από τα σοβαρά προβλήματα της χώρας.

Η Ελίζαμπεθ Γουόρεν έγραψε στα social media: «Α, προσπαθείτε να πείτε ότι το κόστος ζωής εκτοξεύεται; Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν σας ακούει από τον θόρυβο που κάνουν οι μπουλντόζες που κατεδαφίζουν μια πτέρυγα του Λευκού Οίκου για να χτίσει νέα αίθουσα χορού».

Οι Ρεπουμπλικάνοι, από την άλλη, κυρίως επαίνεσαν το έργο ή το αντιμετώπισαν με αδιαφορία.