Ένας 26χρονος αιτών άσυλο από τη Συρία, ο Qais Al-Aswad, καταδικάστηκε στη Βρετανία για σεξουαλικές επιθέσεις εναντίον τριών γυναικών, τις οποίες παρενόχλησε ενώ κινούνταν με ποδήλατο. Ο νεαρός άνδρας γλίτωσε τη φυλακή, καθώς υποστήριξε πως «δεν γνώριζε τους νόμους του Ηνωμένου Βασιλείου».

Ο Al-Aswad, που φιλοξενούνταν προσωρινά στο ξενοδοχείο Four Points by Sheraton στο Horley του Surrey, επιτέθηκε στις γυναίκες τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2024, πηγαίνοντας και επιστρέφοντας από τη δουλειά του σε πλυντήριο αυτοκινήτων στο Λονδίνο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του δικαστηρίου, ο 26χρονος πλησίαζε τα θύματα με το ποδήλατό του και τα άγγιζε σε ευαίσθητα σημεία, με τις πράξεις του να καταγράφονται από κάμερες ασφαλείας (CCTV).

Η πρώτη επίθεση σημειώθηκε στις 23 Μαΐου, όταν άγγιξε στα οπίσθια μια γυναίκα που περπατούσε μαζί με τη μητέρα της. Ακολούθησαν δύο ακόμα περιστατικά —στις 4 και 12 Ιουνίου— με μία γυναίκα να καταγγέλλει ότι «της έσφιξε τα οπίσθια» και μια άλλη ότι «της άγγιξε τη βουβωνική χώρα».

Κατά τη διάρκεια της δίκης, ο Al-Aswad υποστήριξε –μέσω διερμηνέα– ότι δεν γνώριζε τους βρετανικούς νόμους περί σωματικής επαφής και ισχυρίστηκε πως «άγγιξε τις γυναίκες για να αποφύγει τη σύγκρουση», αφού, όπως είπε, «τα φρένα του ποδηλάτου του ήταν χαλασμένα».

Ο δικαστής απέρριψε τους ισχυρισμούς του, επισημαίνοντας ότι ο κατηγορούμενος «επιδίωξε να υποβαθμίσει τη συμπεριφορά του» και «επέδειξε αλαζονεία απέναντι στα θύματα». Μάλιστα, σύμφωνα με τη δικογραφία, μετά τις επιθέσεις σήκωσε το μεσαίο δάχτυλο σε μία γυναίκα και έστειλε φιλί σε άλλη.

Οι παθούσες περιέγραψαν στο δικαστήριο πως ένιωσαν σοκ, οργή και αποστροφή, με μία εξ αυτών να δηλώνει ότι δεν μπορεί πλέον να επισκεφθεί την περιοχή όπου δέχτηκε την επίθεση.

Ο 26χρονος, που έφυγε από τη Συρία το 2018 και έφτασε στη Βρετανία το 2024, καταδικάστηκε σε έξι μήνες φυλάκιση με διετή αναστολή, ενώ του επιβλήθηκαν 200 ώρες κοινωνικής εργασίας και υποχρέωση συμμετοχής σε πρόγραμμα επανένταξης διάρκειας 40 ημερών.

Επιπλέον, του επιβλήθηκε η χρήση ηλεκτρονικού βραχιολιού παρακολούθησης και του απαγορεύτηκε να χρησιμοποιεί ποδήλατο ή σκούτερ σε δημόσιους χώρους, εκτός αν διαθέτουν GPS που καταγράφει τη διαδρομή του.

Μετά την ανακοίνωση της ποινής, περίπου 200 κάτοικοι διαδήλωσαν έξω από το ξενοδοχείο όπου διέμενε, εκφράζοντας έντονες αντιδράσεις για την παραμονή του στην περιοχή.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση στη Βρετανία σχετικά με την ποινική μεταχείριση των αιτούντων άσυλο και την προστασία των θυμάτων σεξουαλικών παρενοχλήσεων.