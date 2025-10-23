Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα έχει «κατ’ ιδίαν συνάντηση» με τον κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) στη Νότια Κορέα, εν μέσω της συνεχιζόμενης εμπορικής έντασης ανάμεσα στις δύο χώρες.

Ο Μπέσεντ δήλωσε στο Fox Business Network ότι αναχωρεί για τη Μαλαισία όπου θα συναντηθεί με τον αντιπρόεδρο της κινεζικής κυβέρνησης Χε Λιφένγκ για να διευθετήσουν τη διαμάχη σχετικά με τους περιορισμούς που επέβαλε το Πεκίνο στις εξαγωγές σπάνιων γαιών και τα πιθανά αντίμετρα από τις ΗΠΑ, πριν από τη σύνοδο κορυφής της APEC (31 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου).

Σύμφωνα με τον αμερικανό υπουργό Οικονομικών, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Σι Τζινπίνγκ διατηρούν τακτική επικοινωνία και «θα ήταν κρίμα να σπαταλήσουν το πρώτο τετ-α-τετ τους κατά τη δεύτερη θητεία του προέδρου Τραμπ προσπαθώντας να ξεπεράσουν ορισμένα προβλήματα αντί να προχωρήσουν σε έναν πιο εποικοδομητικό διάλογο μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας».

Πηγή: ΑΠΕ