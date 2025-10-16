H αστυνομία στη Δημοκρατία του Τρίνινταντ και Τομπάγκο ανακοίνωσε πως διενεργεί έρευνα για το ενδεχόμενο δυο υπήκοοι της χώρας να βρίσκονταν ανάμεσα στους έξι ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους σε αμερικανικό πλήγμα εναντίον ταχύπλοου φερόμενων διακινητών ναρκωτικών στην Καραϊβική, το οποίο ανακοινώθηκε προχθές Τρίτη από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Αστυνομικός με τον οποίο επικοινώνησε τηλεφωνικά χθες το Γαλλικό Πρακτορείο επιβεβαίωσε πως οι αρχές ειδοποιήθηκαν, από κατοίκους του ψαροχωριού Λας Κουέβας (στο βόρειο τμήμα της νήσου Τρίνινταντ), ότι είναι πιθανό στο σκάφος να επέβαιναν δυο υπήκοοι της χώρας.

Διευκρίνισε ότι οι δυνάμεις της τάξης που διενεργούν την έρευνα δεν είναι σε θέση σε αυτό το στάδιο να αποφανθούν αν η πληροφορία είναι αληθής.

Η Λενόρ Μπέρνλι, μητέρα του ενός από τα φερόμενα θύματα, είπε στο AFP ότι η οικογένεια ειδοποιήθηκε ότι ο γιος της Τσαντ Τζόσεφ, 26 ετών, βρισκόταν πάνω στο σκάφος.

Γνωστοί στη Βενεζουέλα τηλεφώνησαν στους παππούδες του νεαρού στην κοινότητα Λας Κουέβας και «τους είπαν πως επέβαινε στο πλεούμενο» αυτό, εξήγησε.

«Δεν έχω τίποτα να του πω», απάντησε ερωτηθείσα σχετικά με όσα ανέφερε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, «επειδή σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας, αν δεις ένα σκάφος, είσαι υποχρεωμένος να το σταματήσεις, να το αναχαιτίσεις, όχι να το ανατινάξεις».

«Αυτός είναι ο νόμος της θάλασσας στο Τρίνινταντ, νομίζω πως κάθε ψαράς και κάθε άνθρωπος το ξέρει», πρόσθεσε.

Μίλησε τηλεφωνικά από το σπίτι της στην κοινότητα Ματελό, επίσης στις βόρειες ακτές του Τρίνινταντ, του μεγαλύτερου νησιού του αρχιπελάγους μερικές δεκάδες χιλιόμετρα από τη Βενεζουέλα.

Η κ. Μπέρνλι επέμεινε ότι ο γιος της ήταν «ψαράς» κι επέστρεφε στην πατρίδα του έπειτα από τρεις μήνες στη Βενεζουέλα.

«Κόσμος λέει πράγματα και δεν ξέρει τίποτα για σένα. Τ’ αφήνω όλα στον Θεό. Μόνο στον Θεό», πρόσθεσε, στηλιτεύοντας το ότι σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης κάποιοι συνδέουν τον γιο της με κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών.

Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης του αρχιπελάγους, ακόμη ένας πολίτης της νησιωτικής χώρας βρισκόταν ανάμεσα στα θύματα.