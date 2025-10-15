Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 35 τραυματίστηκαν από ισχυρές εκρήξεις που σημειώθηκαν το πρωί της Τρίτης σε περιοχή κοντά στην Καμπούλ, λίγες ώρες προτού τεθεί σε ισχύ συμφωνία για κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Αφγανιστάν και το Πακιστάν.

Ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκονται και παιδιά, ενώ οι δέκα από τους νοσηλευόμενους βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Ο Ντέγιαν Πάνιτς, συντονιστής της διεθνούς οργάνωσης Emergency που λειτουργεί νοσοκομείο στην αφγανική πρωτεύουσα, ανέφερε πως το ίδρυμα δέχτηκε «40 τραυματίες, ανάμεσά τους και γυναίκες και παιδιά». Όπως είπε, πέντε από αυτούς ήταν ήδη νεκροί κατά την άφιξή τους.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει σύγχυση σχετικά με τα αίτια. Παρά τις αρχικές υποψίες για πακιστανικά χτυπήματα, ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν υποστήριξε πως η έκρηξη προήλθε από βυτιοφόρο καυσίμων, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η ένταση στην περιοχή παραμένει υψηλή, ενώ η συμφωνία για εκεχειρία αναμενόταν να αποτελέσει βήμα εκτόνωσης ανάμεσα στις δύο χώρες που βρίσκονται εδώ και καιρό σε διπλωματική και στρατιωτική ένταση.