Το Ιράν προχώρησε σήμερα στην εκτέλεση τριών ανδρών, που είχαν καταδικασθεί για ένοπλες ληστείες, έγινε γνωστό από το πρακτορείο ειδήσεων της δικαστικής εξουσίας.

Το Ιράν επιβάλλει την εσχάτη των ποινών για πολλά εγκλήματα και πραγματοποιεί το μεγαλύτερο αριθμό εκτελέσεων μετά την Κίνα, σύμφωνα με οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρώπινων δικαιωμάτων, όπως η Διεθνής Αμνηστία.

«Σήμερα το πρωί εκτελέσθηκε η θανατική ποινή που είχε επιβληθεί σε τρεις ληστές οι οποίοι είχαν διαπράξει ένοπλες ληστείες στην Τεχεράνη και σε άλλες πόλεις της χώρας», μετέδωσε το Mizan Online.

Η δικαστική εξουσία εξήγησε ότι καταδικάσθηκαν για μοχαραμπέχ («πόλεμος εναντίον του Θεού» στα περσικά), προσθέτοντας ότι οι τρεις άνδρες είχαν διαπράξει 14 ληστείες τον Απρίλιο 2024.

Οι καταδικασμένοι απαγχονίσθηκαν, διευκρίνισε το ειδησεογραφικό πρακτορείο της ιρανικής δικαστικής εξουσίας.

Στις αρχές Οκτωβρίου, η δικαστική εξουσία είχε ανακοινώσει την εκτέλεση έξι μελών μιας ομάδας που είχε κριθεί ένοχη για «τρομοκρατικές» επιθέσεις στην επαρχία του Χουζεστάν, στο νότιο Ιράν.