Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να κάνουν στις 15 Οκτωβρίου μια «σημαντική ανακοίνωση» για την αποστολή οπλισμού στην Ουκρανία, όπως αποκάλυψε ο μόνιμος αντιπρόσωπος των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, Μάθιου Γουίτακερ, σε συνέντευξη που έδωσε στις Βρυξέλλες, σύμφωνα με το moscowtimes.

Σύμφωνα με το interfax, ο Γουίτακερ απηύθυνε έκκληση προς τις χώρες της Νότιας Ευρώπης να εμπλακούν πιο ενεργά στη στήριξη του Κιέβου, ειδικά μέσω του μηχανισμού PURL της συμμαχίας, ο οποίος προβλέπει την προμήθεια αμερικανικών όπλων χρηματοδοτώμενων από ευρωπαϊκά κράτη.

Ο Μάθιου Γουίτακερ

«Ο πρόεδρος Τραμπ έδωσε στην Ουκρανία το καλύτερο οπλικό σύστημα στον κόσμο. Το έχει ανάγκη, το επιθυμεί. Το πρόγραμμα αυτό (PURL) είναι ζωτικής σημασίας για να εξαναγκασθεί η Ρωσία σε διάλογο. Θα καλούσα όσες χώρες δεν έχουν ήδη συμμετάσχει να το πράξουν», τόνισε ο Γουίτακερ.

Η είδηση αυτή προβάλλει ενώ κορυφώνονται οι φήμες για παράδοση πυραύλων Tomahawk cruise στην Ουκρανία. Στις αρχές του μήνα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει πως είναι «σχεδόν έτοιμος» να λάβει απόφαση για την αποστολή τους. Στις 12 Οκτωβρίου, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο, σημείωσε ότι θα μπορούσε να προχωρήσει στην αποστολή τους, αν η Ρωσία αρνηθεί να ξεκινήσει ειρηνευτικές συζητήσεις.

Την ίδια στιγμή, ο Γουίτακερ υποστήριξε ότι μια θετική αμερικανική απόφαση θα μπορούσε να αλλάξει τις εκτιμήσεις του Βλαντίμιρ Πούτιν και να θέσει σε κίνδυνο βασικές εγκαταστάσεις στη Ρωσία. Επισήμανε ωστόσο ότι η τελική ευθύνη για την έγκριση της πώλησης έγκειται αποκλειστικά στον Πρόεδρο των ΗΠΑ.