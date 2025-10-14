Ο Ιταλός υπουργός Εσωτερικών, Ματέο Πιαντεντόζι, αναφέρθηκε στην τραγική έκρηξη που σημειώθηκε λίγο πριν από τα χαράματα σε αγροικία έξω από τη Βερόνα, η οποία προκάλεσε τον θάνατο τριών καραμπινιέρων και τον τραυματισμό συνολικά άλλων 15 ανθρώπων.

Η έκρηξη οφείλεται σε φιάλες φυσικού αερίου και προκλήθηκε από τρία αδέλφια, τα οποία είχαν κάνει κατάληψη στο κτήριο και αρνούνταν να το εγκαταλείψουν. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για αγρότες και κτηνοτρόφους (μια γυναίκα 59 ετών και δυο άνδρες, 65 και 63 ετών) οι οποίοι αντιμετώπιζαν σοβαρά οικονομικά προβλήματα.

«Οι τρεις υπεύθυνοι της τραγωδίας αυτής συνελήφθησαν. Σε ό,τι αφορά τα αίτια, φέρεται να συνδέονται με το ότι το σπίτι ήταν γεμάτο φυσικό αέριο, λόγω ηθελημένης κίνησης από μέρους της γυναίκας. Βρέθηκαν και μολότοφ, αλλά δεν ξέρουμε κατά πόσον χρησιμοποιήθηκαν και αν συνέβαλαν στην τραγική αυτή εξέλιξη», τόνισε ο Ιταλός υπουργός.

Ο Ματέο Πιαντεντόζι πρόσθεσε ότι «πρόκειται για πρωτοφανή επιθετικότητα» και ότι «στο παρελθόν οι δράστες, για να μην εγκαταλείψουν την αγροικία, είχαν ήδη απειλήσει ότι θα προκαλούσαν έκρηξη με φιάλες υγραερίου, αλλά στη φάση αυτή, χάρη και σε μια προσπάθεια διαμεσολάβησης, η όλη κατάσταση έμοιαζε πιο ήρεμη».

Σύμφωνα με ό,τι έχει διαρρεύσει μέχρι αυτή τη στιγμή, η ιταλική δικαιοσύνη εξετάζει το ενδεχόμενο να ζητήσει την παραπομπή σε δίκη των τριών αδελφών, που ζούσαν στην αγροικία έξω από Βερόνα, με την κατηγορία εκ προμελέτης πρόκλησης σφαγής.