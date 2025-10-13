Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου επέλεξε να μην συμμετάσχει στη σύνοδο που πραγματοποιήθηκε στην Αίγυπτο για την υπογραφή της συμφωνίας ειρήνης σχετικά με τη Γάζα.

Σύμφωνα με το ισραηλινό κανάλι Channel 12, ο Νετανιάχου απέφυγε τη σύνοδο προκειμένου να μην προκαλέσει αναταράξεις στο εσωτερικό του κόμματός του και να μην δυσαρεστήσει τη συντηρητική του βάση, καθώς η συνύπαρξη στο ίδιο τραπέζι με τον Μαχμούντ Αμπάς και άλλους ηγέτες της περιοχής θεωρήθηκε αμφιλεγόμενη.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έχει κατ’ επανάληψη εκφράσει την αντίθεσή του στο να εμπλακεί η Παλαιστινιακή Αρχή στη διαχείριση της Γάζας μετά τον πόλεμο, ενώ έχει ταχθεί κατά της λύσης των δύο κρατών, την οποία υποστηρίζει η διεθνής κοινότητα, θεωρώντας τη Ραμάλα σύμμαχο της Χαμάς.

Επιπλέον, στην απόφαση αποχής συνέβαλε και η παρουσία του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη σύνοδο, ο οποίος έχει διατυπώσει έντονες επικρίσεις κατά του Νετανιάχου, φτάνοντας να τον συγκρίνει με τον Χίτλερ.

Η απουσία του Νετανιάχου, αν και αναμενόμενη, ανέδειξε για άλλη μια φορά τις βαθιές διαιρέσεις που εξακολουθούν να υπάρχουν στη Μέση Ανατολή, ακόμη και σε στιγμές που η ειρήνη φαντάζει εφικτή.