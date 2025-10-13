Οι Τζοέλ Μοκίρ, Φιλίπ Αγκιόν και Πίτερ Χόβιτ τιμήθηκαν με το βραβείο Νόμπελ Οικονομίας επειδή «εξήγησαν την οικονομική ανάπτυξη που καθοδηγείται από την καινοτομία», ανακοίνωσε σήμερα η Σουηδική Ακαδημία Επιστημών.
Το βραβείο αυτό είναι το τελευταίο από τα φετινά Νόμπελ. Συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 11 εκατομμυρίων κορονών Σουηδίας (1,2 εκατομμύρια δολάρια).
BREAKING NEWS— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 13, 2025
The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2025 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel to Joel Mokyr, Philippe Aghion and Peter Howitt “for having explained innovation-driven economic growth” with one half to Mokyr… pic.twitter.com/ZRKq0Nz4g7