Οι Τζοέλ Μοκίρ, Φιλίπ Αγκιόν και Πίτερ Χόβιτ τιμήθηκαν με το βραβείο Νόμπελ Οικονομίας επειδή «εξήγησαν την οικονομική ανάπτυξη που καθοδηγείται από την καινοτομία», ανακοίνωσε σήμερα η Σουηδική Ακαδημία Επιστημών.

Το βραβείο αυτό είναι το τελευταίο από τα φετινά Νόμπελ. Συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 11 εκατομμυρίων κορονών Σουηδίας (1,2 εκατομμύρια δολάρια).