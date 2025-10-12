Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 20 ακόμη τραυματίστηκαν σε πυροβολισμούς σε μπαρ στη Νότια Καρολίνα, σύμφωνα με τον σερίφη.

Συναγερμός σήμανε για πυροβολισμούς σε ένα πολυσύχναστο μπαρ σε νησί της Νότιας Καρολίνας, που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων και τον τραυματισμό τουλάχιστον 20 ακόμη, σύμφωνα με τις Αρχές.

Το περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Κυριακής, στο Willie’s Bar and Grill, στο νησί St. Helena. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, βρήκαν μεγάλο πλήθος και αρκετούς ανθρώπους με τραύματα από σφαίρες.

«Πολλά θύματα και μάρτυρες έτρεξαν προς κοντινά καταστήματα και ιδιοκτησίες, αναζητώντας καταφύγιο από τους πυροβολισμούς», ανέφερε το Γραφείο του Σερίφη της κομητείας Beaufort, σύμφωνα με το AP.

«Πρόκειται για ένα τραγικό και δύσκολο περιστατικό για όλους. Ζητούμε την υπομονή σας καθώς συνεχίζουμε την έρευνα. Οι σκέψεις μας είναι με όλα τα θύματα και τους αγαπημένους τους», πρόσθεσε η ανακοίνωση.

Τέσσερις άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί στο σημείο, ενώ τουλάχιστον 20 ακόμη τραυματίστηκαν. Από τους τραυματίες, τέσσερις νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομεία της περιοχής.

Οι Αρχές δεν έχουν δώσει ακόμη στη δημοσιότητα τα στοιχεία των θυμάτων.