Η Χαμάς δεν αναμένεται να κυβερνήσει τη Λωρίδα της Γάζας μετά τον πόλεμο, επεσήμανε σήμερα, Κυριακή 12/10 στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) πηγή της οργάνωσης που πρόσκειται στις διαπραγματεύσεις, δύο ημέρες μετά την εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ.

«Για τη Χαμάς, η διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας είναι ένα διευθετημένο θέμα» είπε στο AFP αυτή η πηγή, που δεν θέλησε να κατονομαστεί.

«Η Χαμάς δεν θα συμμετάσχει καθόλου στη μεταβατική φάση, κάτι που σημαίνει πως έχει απαρνηθεί τον έλεγχο της Λωρίδας της Γάζας, όμως παραμένει ένα θεμελιώδες στοιχείο της παλαιστινιακής κοινωνίας» υπογράμμισε.