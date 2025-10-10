Πολλαπλές εκρήξεις σημειώθηκαν το βράδυ της Πέμπτης προς Παρασκευή στο Κίεβο, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκονται στην ουκρανική πρωτεύουσα. Η υπουργός Ενέργειας της Ουκρανίας, Σβιτλάνα Χρίντσουκ, ανέφερε σε ανάρτησή της στο Facebook ότι η Ρωσία εξαπέλυσε «μαζικά πλήγματα» κατά της «ουκρανικής ενεργειακής υποδομής».

Russian forces are striking Kyiv right now.

Explosions echo across several districts.



Our correspondents report blasts just outside their homes. pic.twitter.com/LYMfvJXomw — KyivPost (@KyivPost) October 9, 2025

«Αυτή η στιγμή, οι Ρώσοι εξαπολύουν μαζικά πλήγματα εναντίον της ουκρανικής ενεργειακής υποδομής», ανέφερε η υπουργός Χρίντσουκ. «Ειδικοί παίρνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές συνέπειες» και, «μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες ασφαλείας», θα αρχίσουν «να αποτιμούν τον αντίκτυπο της επίθεσης και το έργο της αποκατάστασης».

A residential high-rise is on fire in Kyiv following a Russian attack pic.twitter.com/cdAQqW1syt — Visegrád 24 (@visegrad24) October 10, 2025



Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, ανακοίνωσε πως οκτώ άτομα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων τα πέντε νοσηλεύονται, ενώ αναφέρθηκαν διακοπές ρεύματος σε αρκετές περιοχές της πρωτεύουσας.