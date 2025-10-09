Το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Πέμπτης ότι ενέκρινε «το πλαίσιο για την απελευθέρωση όλων των ομήρων – ζωντανών και νεκρών».

Το υπουργικό συμβούλιο του Μπενιαμίν Νετανιάχου συνεδριάζει απόψε για να επικυρώσει τη συμφωνία ειρήνης με τη Χαμάς για την Γάζα, μετά την υπογραφή της στην Αίγυπτο νωρίτερα σήμερα το πρωί.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου που συγκλήθηκε για να επικυρωθεί η συμφωνία απελευθέρωσης των ομήρων με τη Χαμάς ότι το Ισραήλ «είναι έτοιμο να επιτύχει» την επιστροφή των ομήρων του.

«Αγωνιζόμασταν τα τελευταία δύο χρόνια για να πετύχουμε τους στόχους του πολέμου μας», είπε ο Νετανιάχου στα αγγλικά, πλάι στους κορυφαίους συνεργάτες του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ. «Ένας από τους κύριους στόχους είναι η επιστροφή των ομήρων, όλων των ομήρων, ζωντανών και νεκρών. Και είμαστε έτοιμοι να επιτύχουμε αυτόν τον στόχο».

Ο Νετανιάχου τόνισε ότι το Ισραήλ «δεν θα μπορούσε να το πετύχει χωρίς τη μοναδική βοήθεια του Προέδρου Τραμπ και της ομάδας του, του Στιβ Γουίτκοφ και του Τζάρεντ Κούσνερ. Δούλεψαν ακούραστα μαζί με τον Ρον [Ντέρμερ] και την ομάδα του, την ομάδα μας. Και αυτό, μαζί με το θάρρος των στρατιωτών μας να εισέλθουν στη Γάζα και να συνδυάσουν στρατιωτική και διπλωματική πίεση που απομόνωσε τη Χαμάς, πιστεύω ότι μας έφερε σε αυτό το σημείο».

וידאו: דברי ראש הממשלה בנימין נתניהו בישיבת הממשלה לאישור מתווה שחרור החטופים, יחד עם השליח המיוחד סטיב וויטקוף וחתנו של נשיא ארה״ב ג׳ארד קושנר. pic.twitter.com/OFz7xy0iZe — ראש ממשלת ישראל (@IsraeliPM_heb) October 9, 2025

Ευχαρίστησε τους δύο Αμερικανούς για τις ατελείωτες ώρες εργασίας τους. «Νομίζω ότι βάλατε και το μυαλό σας, και την καρδιά σας», είπε.

«Και γνωρίζουμε ότι όλα αυτά γίνονται για το καλό του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών, για το καλό των ευπρεπών ανθρώπων του κόσμου και για το καλό αυτών των οικογενειών που θα μπορέσουν επιτέλους να βρεθούν ξανά με τα αγαπημένα τους πρόσωπα».

Γουίτκοφ: Ο Νετανιάχου «έλαβε μερικές πολύ δύσκολες αποφάσεις»

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στην Ιερουσαλήμ ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πιστεύει πως ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου «έλαβε μερικές πολύ, πολύ δύσκολες αποφάσεις, και λιγότερο ικανοί άνθρωποι δεν θα τις είχαν πάρει» κατά τη διάρκεια του πολέμου κατά της Χαμάς.

«Η δύσκολη δουλειά ήταν του πρωθυπουργού», είπε ο Γουίτκοφ, δίπλα στον Νετανιάχου. «Είχε την ευθύνη να προστατεύσει αυτή τη χώρα. Είχε την ευθύνη να πάρει σκληρές αποφάσεις σχετικά με το πόσο αυστηρά να αντιμετωπίσει τη Χαμάς, πότε να είναι ευέλικτος και πότε όχι».

Ο Γουίτκοφ πρόσθεσε ότι υπήρχαν στιγμές που θεωρούσε πως το Ισραήλ θα έπρεπε να είναι πιο ευέλικτο. «Αλλά η αλήθεια είναι ότι, κοιτάζοντας πίσω, δεν νομίζω ότι θα φτάναμε σε αυτό το σημείο χωρίς τον πρωθυπουργό Νετανιάχου».

Tι δήλωσε ο Κούσνερ

Ο γαμπρός του Αμερικανού Προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ, στενός σύμβουλος σε θέματα Μέσης Ανατολής, εξήρε την στρατιωτική απόδοση του Ισραήλ τα τελευταία δύο χρόνια κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της κυβέρνησης στην Ιερουσαλήμ.

«Φυσικά, η επιστροφή των ομήρων στο σπίτι ήταν προτεραιότητα για τον Πρόεδρο Τραμπ εδώ και πάρα πολύ καιρό, και όλοι εργαστήκαμε ακούραστα για να το πετύχουμε», δήλωσε ο Κούσνερ.

«Όλα αυτά δεν θα ήταν δυνατά χωρίς το θάρρος των δυνάμεων του IDF και των στρατιωτών του, για όσα έχουν καταφέρει όχι μόνο στη Γάζα, αλλά και για όσα έκαναν τα τελευταία δύο χρόνια στο θέατρο επιχειρήσεων για την εξουδετέρωση της Χεζμπολάχ στον βορρά και τη σημαντική αποδυνάμωσή της», συνέχισε.

«Όσα καταφέρατε στο Ιράν βοήθησαν πραγματικά να δοθεί ένα μεγάλο στίγμα», πρόσθεσε. «Αλλά ιδιαίτερα το να βλέπεις τον τρόπο με τον οποίο ο στρατός των πολιτών σας — πολλοί από εσάς έχετε υποστεί θυσίες στη γραμμή του καθήκοντος για να υπερασπιστείτε τη χώρα σας και να προσπαθήσετε να κάνετε τη διαφορά — πιστεύω ότι αυτό έκανε μια πολύ, πολύ μεγάλη διαφορά».

Ο Κούσνερ υπογράμμισε ότι ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου «πραγματικά έκανε απίστευτη δουλειά σε αυτό και διαπραγματεύτηκε εξαιρετικά».

«Κρατήσατε τις γραμμές σας σταθερές και νομίζω ότι μεταξύ εσάς και του Προέδρου Τραμπ υπήρχε μεγάλη συμφωνία ως προς το ποιο θα έπρεπε να είναι το τελικό αποτέλεσμα», κατέληξε.

Μιλώντας νωρίτερα στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ επαίνεσε τη «σημαντική πρόοδο» στη Μέση Ανατολή και δήλωσε: «Πιστεύω ότι πρόκειται να υπάρξει μια διαρκής ειρήνη».

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε επίσης ότι θα ταξιδέψει στην Αίγυπτο για την «επίσημη υπογραφή» της ειρηνευτικής συμφωνίας.

Οι ΗΠΑ θα στείλουν 200 στρατιώτες στο Ισραήλ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στείλουν περίπου 200 στρατιώτες στο Ισραήλ για να στηρίξουν και να παρακολουθήσουν τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα που ανακοινώθηκε σήμερα, όπως μεταδίδει το Associated Press (AP).

Ξεχωριστές αναφορές από ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο μέσω του Reuters αναφέρουν ότι κανένας από τους Αμερικανούς στρατιώτες δεν θα αναπτυχθεί απευθείας στη Γάζα, αλλά ότι μια «συνεργατική δύναμη» για την παρακολούθηση της κατάπαυσης του πυρός θα μπορούσε να περιλαμβάνει στρατεύματα από την Αίγυπτο και το Κατάρ.

Σύμφωνα με το AP, το US Central Command θα δημιουργήσει ένα «κέντρο συντονισμού πολιτικής-στρατιωτικής δράσης» στο Ισραήλ για να οργανώσει τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας και να παρέχει υποστήριξη σε θέματα logistics και ασφάλειας.

Τι αναμένεται να συμβεί στη συνέχεια

Τώρα που η συμφωνία έχει επικυρωθεί από την κυβέρνηση Νετανιάχου, ακολουθεί μια συνοπτική εικόνα των επόμενων βημάτων:

Η κατάπαυση του πυρός θα τεθεί σε ισχύ εντός 24 ωρών.

Το Ισραήλ θα αποσυρθεί εντός 24 ωρών στις συμφωνημένες γραμμές – η Χαμάς ανέφερε ότι αυτό θα γίνει αύριο.

Εντός 72 ωρών από την αποχώρηση, όλοι οι Ισραηλινοί όμηροι, ζωντανοί και νεκροί, θα απελευθερωθούν από τη Χαμάς – το Ισραήλ εκτιμά ότι αυτό μπορεί να συμβεί την Κυριακή ή τη Δευτέρα.

Αφού απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι, το Ισραήλ θα απελευθερώσει 250 Παλαιστίνιους κρατούμενους με ισόβια και 1.700 Γάζιους που κρατούνται μετά τις 7 Οκτωβρίου.