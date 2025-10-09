Δύο μεθυσμένες αδελφές από το Νιου Τζέρσεϊ συνελήφθησαν αφού φέρεται να επιτέθηκαν σε υπάλληλο της Frontier Airlines, όταν αποβλήθηκαν από πτήση στο αεροδρόμιο του Ορλάντο στη Φλόριντα, σύμφωνα με βίντεο από κάμερα σώματος αστυνομικού που δόθηκε στη δημοσιότητα.

Η 22χρονη Κιέρα Λάιονς και η 31χρονη Μόρα Φλόρες συνελήφθησαν στις 15 Μαΐου, όταν κατηγορήθηκαν ότι ήταν σε κατάσταση μέθης και προκαλούσαν αναστάτωση μέσα στο αεροσκάφος με προορισμό το Νιου Τζέρσεϊ.

Στο βίντεο, που ήρθε πρόσφατα στη δημοσιότητα, φαίνεται ένας αστυνομικός να πλησιάζει την υπάλληλο της αεροπορικής, η οποία κάθεται στο πάτωμα της γέφυρας επιβίβασης μετά την επίθεση. «Ήταν η κοντή, αδύνατη που με έσπρωξε πρώτη και μετά η μεγαλύτερη, η αδελφή της, με έσπρωξε αμέσως μετά», δήλωσε η εργαζόμενη της Frontier Airlines. Είπε ακόμη πως είχε ειδοποιήσει τον προϊστάμενό της και την αστυνομία, αφού οι δύο γυναίκες αρνούνταν να εγκαταλείψουν το αεροσκάφος, ουρλιάζοντας και προκαλώντας φασαρία, σύμφωνα με το δημοσίευμα της nypost.

Όταν τελικά δέχτηκαν να αποβιβαστούν, η Λάιονς φέρεται να επιτέθηκε φραστικά στο πλήρωμα, λέγοντας «Άντε γ@μήσου, χοντρή σκύλα», προτού τη σπρώξει. Η υπάλληλος ανέφερε ότι έπεσε στο έδαφος, ενώ μια αεροσυνοδός επιβεβαίωσε πως και οι δύο αδελφές τη χτύπησαν.

Έξω από το αεροσκάφος, η αστυνομία κατέγραψε τις αδελφές να υπερασπίζονται τους εαυτούς τους. Η Λάιονς, που έλεγε ότι υπέφερε από «άγχος και κατάθλιψη», ισχυρίστηκε ότι αισθάνθηκε αδιαθεσία στην τουαλέτα, όταν μια αεροσυνοδός τη ρώτησε αν ήταν μεθυσμένη. «Ναι, ήπια μερικά ποτά», απάντησε, ενώ κατέρρευσε σε μια απέλπιδα προσπάθεια να μη συλληφθεί.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε, είπε, όταν ένας άνδρας υπάλληλος «την άγγιξε στο στήθος», κάτι που την εξόργισε. «Είχα πιει μερικά ποτά, αλλά αύριο αποφοιτώ… είμαι αθλήτρια της Γ΄ κατηγορίας», φώναξε κλαίγοντας η Λάιονς, πρώην παίκτρια χόκεϊ επί χόρτου του Πανεπιστημίου Στόκτον, που πλέον εργάζεται ως γυμνάστρια.

Η μεγαλύτερη αδελφή της, Φλόρες -μητέρα δύο παιδιών από το Μάναχοκιν– φώναζε στους αστυνομικούς: «Δεν θα περάσετε χειροπέδες στην αδελφή μου! Καλώ τον δικηγόρο μου τώρα!». Και εκείνη τελικά συνελήφθη, αφού προσπάθησε να απομακρυνθεί.

Μέσα στο περιπολικό, οι δύο γυναίκες συνέχισαν να διαμαρτύρονται. «Μπορείτε τουλάχιστον να μου βγάλετε τις χειροπέδες; Δεν είμαι εγκληματίας», είπε η Φλόρες, με μια αστυνομικό να της απαντά: «Κρατήστε την ενέργειά σας για το δικαστήριο».

Σύμφωνα με αναφορές από το δικαστήριο της Φλόριντα, οι δύο αδελφές κατηγορήθηκαν για πρώτου βαθμού επίθεση και διατάραξη της τάξης δεύτερου βαθμού. Η υπάλληλος υπέστη ελαφρά τραύματα από τα σπρωξίματα.

Η υπόθεση έκλεισε στις 17 Σεπτεμβρίου, όταν οι δύο γυναίκες παραπέμφθηκαν σε πρόγραμμα προδικαστικής παρέμβασης, μια διαδικασία για μη βίαιους παραβάτες που στοχεύει στην εκπαίδευση και επανένταξη. Εφόσον ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα, οι κατηγορίες θα αποσυρθούν.