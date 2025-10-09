Ένας άνδρας από τη Μοντάνα κατέρριψε με ευκολία το πολιτειακό ρεκόρ για τη βαρύτερη κολοκύθα, παρουσιάζοντας σε διαγωνισμό ένα τεράστιο φρούτο που ζύγιζε περισσότερο από έναν μέσο βούβαλο της Αμερικής.

Ο Τζο Νίγκρο, ασφαλιστικός σύμβουλος που στον ελεύθερο χρόνο του ασχολείται με την καλλιέργεια, αφιέρωσε πέντε χρόνια για να τελειοποιήσει το «πράσινο χέρι» του, μέχρι που κατάφερε να μεγαλώσει την τεραστίων διαστάσεων κολοκύθα.

Η κολοκύθα των 1.591 λιβρών (περίπου 721 κιλά) του Νίγκρο κέρδισε τον τίτλο της βαρύτερης κολοκύθας που έχει καλλιεργηθεί ποτέ στη Μοντάνα, σε γεωργικό διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο σε γειτονική πολιτεία, σύμφωνα με το δίκτυο KRTV.

Το προηγούμενο ρεκόρ των 1.348 λιβρών (611,7 κιλά) καταρρίφθηκε με άνεση, με τον Νίγκρο να δηλώνει πως η κολοκύθα του «μεγάλωνε περίπου δέκα λίβρες την ημέρα». Το ρεκόρ αυτό είχε καταγραφεί το 2023, χρονιά που η δική του συμμετοχή έχασε για μόλις τέσσερις λίβρες.

Ο Νίγκρο εμπνεύστηκε να καλλιεργήσει κολοκύθες όταν φίλοι του από την Ανατολική Ακτή τού έστειλαν έναν φάκελο με σπόρους πριν από μερικά χρόνια. Από τότε, φύτευε κάθε χρόνο και συμμετείχε σε διαγωνισμούς σε διάφορες πολιτείες.

«Το 2021 καλλιέργησα μια κολοκύθα 950 λιβρών (431 κιλά), κι από τότε κυνηγάω αυτό το “τέρας”, προσπαθώντας να φτάσω κάτι μεγαλύτερο», είπε ο Νίγκρο στο KRTV.

Η σύντροφός του, Σίντνεϊ Σάιπ, δήλωσε ότι το χόμπι του γρήγορα έγινε τρόπος ζωής, καθώς οι τεράστιες κολοκύθες απαιτούσαν καθημερινή φροντίδα και μήνες προετοιμασίας.

«Καλλιεργήσαμε αυτή τη γιγαντιαία κολοκύθα και είπαμε, “αν το καταφέραμε αυτό σχεδόν χωρίς προετοιμασία, τι μπορούμε να πετύχουμε με λίγη περισσότερη προσπάθεια;” Έγινε σαν τα μωρά μας· όταν τελειώνει, είναι λίγο λυπηρό αλλά και συναρπαστικό», είπε.

Ο Νίγκρο είχε επίσης καλλιεργήσει μια δεύτερη κολοκύθα βάρους 1.247 λιβρών (565,7 κιλά) ως εφεδρική, η οποία συμμετείχε σε διαγωνισμό στη Νότια Ντακότα.

Για τη νικητήρια κολοκύθα του, έλαβε χρηματικό έπαθλο 600 δολαρίων και τον τίτλο της «μεγαλύτερης της πολιτείας». Όπως δήλωσε, μετά από τόσους μήνες κόπου, σκοπεύει να την ανοίξει για να συλλέξει τους σπόρους της — και ύστερα να τη σπάσει.

«Θα της ανοίξω μια τρύπα, θα πάρω τους σπόρους, θα την εξετάσω και μάλλον θα τη σπάσω», είπε χαμογελώντας.

Το παγκόσμιο ρεκόρ για τη μεγαλύτερη κολοκύθα εξακολουθεί να κατέχει ένας καλλιεργητής στην Καλιφόρνια, διάσημος για τις τεράστιες κολοκύθες του. Πέρσι έφτασε μόλις 300 λίβρες πριν ξεπεράσει το δικό του ρεκόρ των 2.749 λιβρών (1.246,7 κιλά), που είχε σημειώσει το 2023.