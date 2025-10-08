Η Γερμανία βρίσκεται σε κατάσταση εγρήγορσης, καθώς η πρωτεύουσα παρακολουθεί με έντονη ανησυχία τις κινήσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία, στη Βαλτική και ευρύτερα στην Ευρώπη.

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς χαρακτήρισε τη ρωσική δραστηριότητα ως έναν «υβριδικό πόλεμο» κατά της χώρας του, σε συνέντευξή του στο δίκτυο n‑tv: «Διεξάγει έναν πόλεμο πληροφοριών εναντίον μας. Διεξάγει έναν πόλεμο με στρατιωτικά μέσα κατά της Ουκρανίας. Αυτός ο πόλεμος στρέφεται εναντίον όλων μας», τόνισε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στόχος του Πούτιν είναι να αποσταθεροποιήσει την ευρωπαϊκή τάξη, και για αυτό η Γερμανία πρέπει να ενισχύσει τη στήριξή της προς την Ουκρανία.

Την προηγούμενη μέρα, στο δίκτυο ARD, ο καγκελάριος είχε αφήσει υπόνοιες για ρωσική ευθύνη πίσω από τις επιθέσεις drones, δηλώνοντας: «Γνωρίζουμε ότι ο Πούτιν θέλει να μας δοκιμάσει». Επιπλέον, υποστήριξε ότι αν χρειαστεί, ο γερμανικός στρατός θα μπορούσε να καταρρίψει drones, και προειδοποίησε ότι η Ρωσία επιδιώκει να καταστρέψει ολόκληρη τη μεταπολεμική τάξη, καθιστώντας αναγκαία την άμυνα.

Οι επιθέσεις drones και οι κατά καιρούς καταγγελίες για σαμποτάζ σε ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ουκρανία, ενισχύουν την εικόνα μιας συνεχούς πίεσης, όχι μόνο σε όρους στρατιωτικούς, αλλά και σε επίπεδο ψυχολογίας και πληροφοριών.

Ο Ουκρανός πρέσβης στη Γερμανία, Ολεξίι Μακέγιεφ, σχολίασε ότι ο πόλεμος έχει ήδη εισχωρήσει στη γερμανική καθημερινότητα: «Μερικές φορές βομβαρδίζουμε τη χώρα μου με 800 drones και 40 πυραύλους την ημέρα. Τι άλλο πρέπει να κάνει ο Πούτιν;». Όταν ρωτήθηκε αν φοβάται κλιμάκωση, απάντησε: «Μισώ τη λέξη ‘κλιμάκωση’. Είναι ήδη σε εξέλιξη». Σχολίασε επίσης την πρόσφατη δήλωση του Μερτς ότι η Γερμανία δεν είναι πια ειρηνική: «Ο πόλεμος έρχεται αργά, αλλά σταθερά, στην ίδια τη Γερμανία».

Προετοιμασίες πολέμου: Τι λένε οι ειδικοί

Μια συνέντευξη που προκάλεσε αίσθηση έδωσε ο Φέρντιναντ Γκέρινγκερ, ειδικός ασφαλείας στο Ίδρυμα Κόνραντ Αντενάουερ και συγγραφέας του βιβλίου «Η Γερμανία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης». Σύμφωνα με τον ίδιο, σε περίπτωση πολέμου η καθημερινότητα θα αλλάξει άρδην. Διακοπές ρεύματος, υποχρεωτική επιστράτευση, ανακατανομή παραγωγής, ακόμα και η κλωστοϋφαντουργία θα μπορούσε να στρέφεται στην παραγωγή αλεξίσφαιρων γιλέκων.

Μεταξύ των σεναρίων που προβλέπει, μέθοδοι μετακίνησης έως και 800.000 στρατιωτών μέσω γερμανικού εδάφους. Αλλαγές στα δρομολόγια των τρένων, καθώς η χώρα θα λειτουργεί ως κόμβος του ΝΑΤΟ. Γιατροί να αποστέλλονται στα ανατολικά σύνορα. Ανακατεύθυνση βιομηχανικών παραγωγών προς στρατιωτικό υλικό.

Ο Γκέρινγκερ επισήμανε ότι τα πρόσφατα περιστατικά με drones και σαμποτάζ δείχνουν πως η Γερμανία δεν ζει σε «πραγματική ειρήνη». Θεωρεί ότι, αν και η χώρα «δοκιμάζεται» από τη Ρωσία, δεν είναι απόλυτα έτοιμη.

Τι πρέπει να γνωρίζει ο πολίτης — Οδηγίες επιβίωσης

Σε περίπτωση κλιμάκωσης, ο ειδικός συστήνει απόθεμα τροφίμων για 3 έως 10 ημέρες, ασφαλή καταφύγια και καταλύματα, ραδιόφωνο με μπαταρίες ή άλλες πηγές εκτός δικτύου, powerbank και εφεδρικές πηγές ενέργειας, ετοιμότητα με σχέδιο δράσης σε επίπεδο οικογένειας, καθώς και μέριμνα για τη μείωση της πίεσης στις κρατικές δομές, ώστε να ενισχυθεί η αντοχή της κοινωνίας συνολικά.

Με λίγα λόγια, οι πολίτες καλούνται να προετοιμαστούν για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όχι γιατί ο πόλεμος είναι βέβαιος, αλλά γιατί, όπως λένε οι ειδικοί, η απειλή έχει ήδη αρχίσει να «σκιάζει» τη Γερμανία.