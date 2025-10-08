Η Σουηδή ακτιβίστρια, Γκρέτα Τούνμπεργκ, προκάλεσε αντιδράσεις την Τρίτη, αφού μοιράστηκε μια φωτογραφία αποστεωμένου Ισραηλινού ομήρου σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τις καταγγελίες για κακομεταχείριση Παλαιστινίων σε ισραηλινές φυλακές και κέντρα κράτησης.

Η ανάρτηση, η οποία έγινε σε συνεργασία με φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές, περιλάμβανε εικόνες και γραφικά με στατιστικά στοιχεία και φωτογραφίες Παλαιστινίων κρατουμένων, με στόχο -όπως αναφερόταν- να αναδείξει «τα δεινά» όσων βρίσκονται υπό κράτηση.

Η ανάρτηση της Γκρέτα Τούνμπεργκ που προκάλεσε αντιδράσεις

«Τα δεινά των Παλαιστινίων κρατουμένων δεν είναι θέμα άποψης, είναι γεγονός σκληρότητας και απανθρωπιάς. Η ανθρωπιά δεν μπορεί να είναι επιλεκτική. Η δικαιοσύνη δεν μπορεί να έχει σύνορα», ανέφερε η ανάρτηση.

Ωστόσο, η ανάρτηση περιείχε μικρή φωτογραφία του Εβιατάρ Νταβίντ (Evyatar David), Ισραηλινού ομήρου που κρατείται από τη Χαμάς στη Γάζα, ο οποίος φαίνονταν αποστεωμένος μέσα σε σήραγγα που έχει σκάψει η τρομοκρατική οργάνωση. Η εικόνα προέρχεται από βίντεο προπαγάνδας της Χαμάς που είχε δημοσιευθεί πριν από μερικούς μήνες, όπου ο Νταβίντ -σε άθλια κατάσταση- περιέγραφε τις συνθήκες της αιχμαλωσίας του.

Το γεγονός ότι η Τούνμπεργκ, η οποία επικρίνει συχνά το Ισραήλ και μια μέρα νωρίτερα είχε απελαθεί επειδή συμμετείχε σε στολίσκο που προσπαθούσε να σπάσει τον θαλάσσιο αποκλεισμό της Γάζας, μοιράστηκε φωτογραφία ομήρου της Χαμάς σε ανάρτηση για Παλαιστίνιους κρατουμένους, προκάλεσε σάλο στα κοινωνικά δίκτυα.

«Ντροπή», έγραψε η αδελφή του Ισραηλινού ομήρου

Η ανάρτηση προκάλεσε και την αντίδραση της αδελφής του ομήρου, Γεέλα Νταβίντ (Yeela David), σύμφωνα με τους Times of Israel, η οποία σχολίασε:

«Πρέπει να κάνεις έρευνα πριν δημοσιεύσεις πράγματα που δεν καταλαβαίνεις».

«Στην έκτη φωτογραφία έχεις συμπεριλάβει την εικόνα ενός ΙΣΡΑΗΛΙΝΟΥ ΟΜΗΡΟΥ που η Χαμάς σκόπιμα άφησε να λιμοκτονήσει! Αυτός είναι ο Εβιατάρ Νταβίντ», έγραψε.

Σε δεύτερο σχόλιο πρόσθεσε:

«Κάθε λεπτό που δεν διαγράφεις αυτή την ανάρτηση γίνεσαι ολοένα και περισσότερο περίγελος. Ντροπή».

Φαίνεται πως, αργότερα, η συγκεκριμένη φωτογραφία διαγράφηκε από την ανάρτηση.

Ο Νταβίντ είχε απαχθεί από το φεστιβάλ μουσικής Nova κατά τη διάρκεια της επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 και παραμένει όμηρος εδώ και δύο χρόνια.

Έχει εμφανιστεί σε δύο βίντεο προπαγάνδας της Χαμάς, το πρώτο από τα οποία γυρίστηκε κατά τη διάρκεια τελετής απελευθέρωσης ομήρων νωρίτερα φέτος, όπου εκείνος και ο όμηρος Γκάι Γκιλμπόα-Νταλάλ φαίνονταν να εξαναγκάζονται να παρακολουθήσουν άλλους ομήρους να απελευθερώνονται -μια πράξη που καταδικάστηκε ευρέως ως ψυχολογικό βασανιστήριο.