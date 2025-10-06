Επαναπατρίζονται οι 27 Έλληνες που συνελήφθησαν στο Ισραήλ, καθώς απογειώθηκε το αεροπλάνο που τους μεταφέρει, ενώ μαζί τους ταξιδεύει και η Γκρέτα Τούνμπεργκ.

Το αεροπλάνο απογειώθηκε προ ολίγου από το διεθνές αεροδρόμιο Eilat-Ramon και εκτιμώμενη ώρα άφιξης στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» είναι 4:30 – 5:00μμ.

Σύμφωνα με τους Times of Israel η ακτιβίστρια από τη Σουηδία έρχεται στην Ελλάδα και στη συνέχεια θα πάρει άλλο αεροπλάνο για να επιστρέψει στην πατρίδα της.

Υπενθυμίζεται, ότι οι 27 Έλληνες συνελήφθησαν, επειδή ταξίδεψαν με τον στολίσκο Global Sumud Flotilla, που είχε προορισμό τη Γάζα.

Η σύλληψη των 27 Ελλήνων

Οι 27 Έλληνες που συνελήφθησαν στο Ισραήλ, ταξίδευαν στη Γάζα με τον στολίσκο Global Sumud Flotilla.

Ωστόσο, οι ισραηλινές αρχές αναχαίτισαν τα πλοία του στόλου, ενώ ορισμένα τα οδήγησαν στις ισραηλινές ακτές, συλλαμβάνοντας στη συνέχεια τα πληρώματα τους. Από την Ελλάδα πήραν μέρος πέντε σκάφη, εκ των οποίων τα τέσσερα ελλιμενίστηκαν στο Ισραήλ.

Τα πλοία από την Ελλάδα που ταξίδευαν στη Λωρίδα της Γάζας, ήταν τα εξής:

Οξυγόνο

Βαγγέλης Πισσίας

Παύλος Φύσσας

Ahed Tamimi

Mohhamad Bhar

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, τα πλοία «Οξυγόνο», «Παύλος Φύσσας», «Ahed Tamimi» και «Βαγγέλης Πισσίας» έφτασαν στην ακτή με τις ισραηλινές αρχές να συλλαμβάνουν τα πληρώματα τους, 27 άτομα στον αριθμό.

Έκτοτε, διεξήχθησαν προσπάθειες για τον επαναπατρισμό τους, με αντιπροσωπεία της πρεσβείας της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ, με επικεφαλής την πρέσβη της Ελλάδας στο Ισραήλ, να επισκέπτεται τους Έλληνες φυλακισμένους.

Ο Μπεν Γκβίρ, δικηγόρος που έχει κατηγορηθεί για σχέσεις με εξτρεμιστές και δολοφόνους, χαρακτήρισε τρομοκράτες όσους συμμετείχαν στον στόλο Global Sumud Flotilla -συμπεριλαμβανομένων και των Ελλήνων-, αναφέροντας ότι πρέπει να φυλακιστούν για μήνες στο Ισραήλ, «ώστε να συνηθίσουν τη μυρωδιά της πτέρυγας των τρομοκρατών».

Αυτό προκάλεσε την ελληνική αντίδραση, με το ελληνικό ΥΠΕΞ να αναφέρει:

«Αντιπροσωπεία της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ, με επικεφαλής την Πρέσβη της Ελλάδας στο Ισραήλ, επισκέφθηκε σήμερα, Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, το κέντρο κράτησης, όπου βρίσκονται οι 27 Έλληνες πολίτες, μετέχοντες στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla», προκειμένου να τους παράσχει κάθε αναγκαία συνδρομή.

Οι Έλληνες πολίτες είναι καλά στην υγεία τους. Το Υπουργείο Εξωτερικών και η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ μεριμνούν ώστε να ολοκληρωθούν το συντομότερο οι διαδικασίες για τον ταχύτερο δυνατό και ασφαλή επαναπατρισμό τους.

Με εντολή του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη πραγματοποιήθηκε πριν από λίγο, επιπλέον των προφορικών διαβημάτων που ήδη έχουν γίνει, και έντονο γραπτό διάβημα διαμαρτυρίας στον Πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα αναφορικά με την απαράδεκτη και ανάρμοστη συμπεριφορά Ισραηλινού Υπουργού που στρέφονταν και κατά Ελλήνων πολιτών που συμμετείχαν στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla», μεταξύ των οποίων και μέλος του ελληνικού Κοινοβουλίου.

Με το διάβημα αυτό καλείται η ισραηλινή πλευρά σε ταχεία διεκπεραίωση των προβλεπόμενων διαδικασιών και στον σεβασμό των δικαιωμάτων των πολιτών.

Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι απαράβατη και θεμελιώδης και αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση κάθε κράτους».