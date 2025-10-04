Viral έχει γίνει ένα βίντεο της Πέτη Πέρκα που τράβηξε στην Ελλάδα και φαίνεται να λέει ότι την απήγαγε ο στρατός του Ισραήλ.

Η κα.Πέρκα συμμετείχε στο στολίσκο που κατευθυνόταν στη Γάζα μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια και το βίντεο δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον λογαριασμό March to Gaza.

Σύμφωνα με το σκεπτικό, αρκετοί συμμετέχοντες γύρισαν προκαταβολικά βίντεο, στα οποία ισχυρίζονται πως τούς απήγαγαν Ισραηλινοί στρατιώτες, καθώς γνώριζαν ότι το Ισραήλ θα αντιδρούσε στη θέα των πλοίων.

Έτσι, όταν γνωστοποιήθηκε ότι ισραηλινά πλοία αναχαιτίζουν τον στολίσκο, κυκλοφόρησε τόσο το βίντεο της Πέτη Πέρκα, όπως και άλλων ατόμων που δήλωσαν ότι θα πάρουν μέρος.

«Ονομάζομαι Πέτη Πέρκα και είμαι μέλος της Βουλής των Ελλήνων. Αν βλέπετε αυτό το βίντεο, έχω απαχθεί από τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις και με έχουν μεταφέρει στο Ισραήλ ενάντια στη θέλησή μου. Πείτε στην κυβέρνησή μου να τερματίσει κάθε δημόσια συνεργασία με το Ισραήλ και να με φέρει πίσω. Σταματήστε τη γενοκτονία», ακούγεται να λέει στο βίντεο.

‼️Το πλήρωμα του Οξυγόνου έχει απαχθεί από τον ισραηλινό στρατό.‼️Απαιτούμε η ελληνική κυβέρνηση να εγγυηθεί την… Posted by March to Gaza Greece on Wednesday, October 1, 2025

Ωστόσο, στο διαδίκτυο ξέσπασαν αντιδράσεις, με ορισμένους χρήστες να ειρωνεύονται την προκαταβολική βιντεοσκόπηση.

Ακολουθούν ορισμένες ενδεικτικές αναρτήσεις:

Σύντροφοι, το ότι η Πέρκα βρισκόταν στην Αθήνα όταν έκανε βίντεο στο οποίο δηλώνει πως έχει απαχθεί από τις IDF, δείχνει πως ήξεραν από την αρχή τι θα γίνει.

Πιο εύκολο να το καταλάβετε από Preliminary Debt Sustainability Analysis που το είχατε καταλάβει καλά. pic.twitter.com/oqtTK3p7HY — ΠτΔ (@PrDimokratias) October 3, 2025