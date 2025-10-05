Την επιστροφή των 27 Ελλήνων πολιτών που συμμετείχαν στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla» δρομολογούν οι ελληνικές Αρχές, μετά την κράτησή τους στο Ισραήλ. Σήμερα, αντιπροσωπεία της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ επισκέφτηκε τους συλληφθέντες στο κέντρο κράτησης, ενώ η επιστροφή τους στην Ελλάδα αναμένεται αύριο Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, με ειδική πτήση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών «όλοι είναι καλά στην υγεία τους και τους παρέχεται κάθε αναγκαία υποστήριξη».

«Το υπουργείο Εξωτερικών και η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με όλα τα επίπεδα διοίκησης του ισραηλινού υπουργείου Εξωτερικών ώστε άμεσα να διεκπεραιωθούν οι διαδικασίες επαναπατρισμού», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

«Με εντολή του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη αύριο, Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025, θα πραγματοποιηθεί ειδική πτήση στο πλησίον διεθνές αεροδρόμιο Eilat-Ramon ώστε να παραλάβει τους Έλληνες πολίτες και να τους επιστρέψει αυθημερόν με ασφάλεια στην Αθήνα».