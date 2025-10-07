Πολλές συζητήσεις έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα στην Τουρκία για τη διαδοχή του προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Πάντως, μια ομιλία που έκανε ο 18χρονος εγγονός του, Ομέρ Ταγίπ Ερντογάν, στο διπλωματικό φόρουμ του Βοσπόρου που διοργανώθηκε με την αιγίδα της τουρκικής προεδρίας, προκάλεσε χαμό στη χώρα.

Η παρουσία του Ομέρ Ταγίπ Ερντογάν, γιου του Μπιλάλ Ερντογάν, έπαιξε σε όλα τα φιλοκυβερνητικά Μέσα και στα social media.

Αντιπολιτευτικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι είναι γεννημένος στις ΗΠΑ, όπως μετέδωσε από την Κωνσταντινούπολη για τον ΣΚΑΪ ο Μανώλης Κωστίδης.

Στην ομιλία του, ο Ομέρ Ταγίπ Ερντογάν μίλησε έκανε λόγο για «αλλαγή». «Η νεολαία θα φέρει την αλλαγή», ήταν το σύνθημα.