«Δεν υπάρχει καλύτερο σχέδιο από αυτό του προέδρου Τραμπ» για τη Γάζα, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Γερμανίας, Γιόχαν Βάντεφουλ από το Κατάρ και ζήτησε την άμεση εφαρμογή του.

«Πρέπει να εφαρμοστεί κατ’ αρχήν, ακόμη και αν για τις λεπτομέρειες χρειάζονται διευκρινίσεις», δήλωσε ο Βάντεφουλ μετά τη συνάντηση που είχε νωρίτερα απόψε με τον υπουργό Εξωτερικών του Κατάρ Μοχάμεντ Αμπντουλραχμάν αλ-Θάνι στην Ντόχα και επανέλαβε την «ειδική ευθύνη» της Γερμανίας έναντι του Ισραήλ.

Ο γερμανός υπουργός Εξωτερικών σημείωσε επίσης ότι «υπάρχει ρεαλιστική πιθανότητα να απελευθερωθούν σύντομα οι όμηροι, να μπορέσουμε να επιτύχουμε κατάπαυση του πυρός και να υπάρξει κατάλληλη ανθρωπιστική βοήθεια για τον πληθυσμό που υποφέρει στη Λωρίδα της Γάζας».