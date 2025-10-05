Η πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας χαρακτηρίστηκε «σπουδαία συμφωνία για το Ισραήλ» από τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τραμπ προειδοποίησε ότι «οι συνομιλίες για την απελευθέρωση των ομήρων ενδέχεται να διαρκέσουν μερικές ημέρες». «Αυτή τη στιγμή διαπραγματεύονται… Αυτό θα κρατήσει μερικές ημέρες», ανέφερε στους δημοσιογράφους από τον Λευκό Οίκο.

«Άκουσα ότι πηγαίνει πολύ καλά», πρόσθεσε, όπως μεταδίδει ο Guardian. Οι έμμεσες διαπραγματεύσεις για τους ομήρους αναμένεται να ξεκινήσουν τη Δευτέρα στην Αίγυπτο.

Παράλληλα, αναφερόμενος στην πρόταση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για εθελοντικά όρια στα στρατηγικά πυρηνικά όπλα, ο Τραμπ δήλωσε ότι του «ακούγεται καλή ιδέα». Τον προηγούμενο μήνα, ο Πούτιν πρότεινε τη διατήρηση των ορίων του πυρηνικού οπλοστασίου της Ρωσίας βάσει της Συνθήκης New START, με αμοιβαία δέσμευση των ΗΠΑ.

Τι προβλέπεται στο σχέδιο του Τραμπ;

Ο Τραμπ έστειλε εκ νέου τελεσίγραφο στη Χαμάς θα υποστεί «πλήρη εξόντωση αν αρνηθεί να παραδώσει τον έλεγχο της Γάζας», σύμφωνα τον Guardian.

Στο σχέδιο που προωθεί, προβλέπεται η απελευθέρωση των 48 ομήρων (περίπου 20 εκ των οποίων θεωρείται ότι είναι ακόμη ζωντανοί), η απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων και την αποστρατιωτικοποίηση της Χαμάς, ως αντάλλαγμα για την απελευθέρωση εκατοντάδων Παλαιστινίων κρατουμένων και τον τερματισμό της σφοδρής επίθεσης στο έδαφος της περιοχής.

Η Χαμάς, από την πλευρά της, αποδέχτηκε την Παρασκευή μέρος των 20 σημείων της πρότασης του Τραμπ. Συγκεκριμένα, όπως δήλωσε, αποδέχθηκε τρία σημεία του σχεδίου: την ελευθέρωση των ομήρων, την παράδοση της εξουσίας και την αποχώρηση των δυνάμεων του Ισραήλ. Τα υπόλοιπα σημεία εκκρεμούν και πρέπει να συζητηθούν με άλλες παλαιστινιακές δυνάμεις, όπως ανέφερε εκπρόσωπός της.

«Ο Καγκελάριος στηρίζει ρητά το ειρηνευτικό σχέδιο του Αμερικανού προέδρου»

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς τόνισε την ανάγκη οι συνομιλίες στην Αίγυπτο να οδηγήσουν σε ταχεία συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Γάζα, όπως ανέφερε εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης στο Reuters.

«Ο Καγκελάριος στηρίζει ρητά το ειρηνευτικό σχέδιο του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ», ανέφερε η ανακοίνωση της κυβέρνησης. «Σχεδόν δύο χρόνια μετά την τρομοκρατική επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023, αυτή είναι η καλύτερη ευκαιρία για ειρήνη για τους ομήρους και για τη Γάζα».

«Η ανακοινωθείσα αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα είναι το σωστό βήμα. Οι συνομιλίες στην Αίγυπτο πρέπει τώρα να οδηγήσουν σε γρήγορο τερματισμό των εχθροπραξιών, στην πλήρη απελευθέρωση των ομήρων, στην πλήρη ανθρωπιστική πρόσβαση και στην αποστράτευση της Χαμάς», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.