Τρεις ύποπτοι για συμμετοχή στην παλαιστινιακή ένοπλη οργάνωση Χαμάς συνελήφθησαν στη Γερμανία, καθώς κατηγορούνται ότι σχεδίαζαν επιθέσεις σε ισραηλινές και εβραϊκές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές.

Οι τρεις άνδρες – δύο Γερμανοί πολίτες και ένας γεννημένος στον Λίβανο – φέρονται να είχαν προμηθευτεί όπλα και πυρομαχικά από το καλοκαίρι, με σκοπό να χρησιμοποιηθούν στις επιθέσεις, όπως ανακοίνωσε η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία της Γερμανίας.

Οι συλληφθέντες, με τα ονόματα Abed Al G, Wael F M και Ahmad I, συνελήφθησαν στο Βερολίνο την Τρίτη, μία ημέρα πριν από το Γιομ Κιπούρ, την ιερότερη ημέρα του εβραϊκού ημερολογίου.

Η Χαμάς – που ελέγχει τη Γάζα και θεωρείται τρομοκρατική οργάνωση από την ΕΕ – αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση με τους άνδρες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Εισαγγελίας την Τετάρτη, «διάφορα όπλα, μεταξύ των οποίων ένα αυτόματο τουφέκι AK-47 και αρκετά πιστόλια, καθώς και σημαντική ποσότητα πυρομαχικών, βρέθηκαν» κατά τη διάρκεια των συλλήψεων.

Η ανακοίνωση πρόσθετε: «Τα όπλα προορίζονταν για χρήση από τη Χαμάς σε επιθέσεις εναντίον ισραηλινών ή εβραϊκών θεσμών στη Γερμανία».

Στη Γερμανία, οι εισαγγελείς αναφέρονται συνήθως στους υπόπτους μόνο με το μικρό τους όνομα και το αρχικό γράμμα του επωνύμου τους.

Σύμφωνα με τα γερμανικά ΜΜΕ, οι άνδρες συνελήφθησαν όταν συναντήθηκαν για την παράδοση όπλων στο Βερολίνο. Έρευνες της αστυνομίας πραγματοποιήθηκαν επίσης στη Λειψία και το Όμπερχάουζεν την ίδια περίοδο, σύμφωνα με την εφημερίδα Der Spiegel.

Οι τρεις κατηγορούνται για προετοιμασία σοβαρής πράξης βίας που θέτει σε κίνδυνο το γερμανικό κράτος, καθώς και για συμμετοχή σε ξένη τρομοκρατική οργάνωση.

Σύμφωνα με τον ομοσπονδιακό εισαγγελέα, οι ύποπτοι θα οδηγηθούν ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστή την Πέμπτη.

Η Χαμάς αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση με τα τρία άτομα που συνελήφθησαν στη Γερμανία με την υποψία ότι σχεδίαζαν επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών και Εβραίων ατόμων και ιδρυμάτων.



Η Χαμάς «δεν έχει καμία σχέση με τα άτομα που συνελήφθησαν στη Γερμανία», ανέφερε σε δήλωσή της, προσθέτοντας ότι οι ισχυρισμοί ότι οι κρατούμενοι είναι μέλη της Χαμάς είναι «εντελώς αβάσιμοι».