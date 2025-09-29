Μια γυναίκα που αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα με τη χρόνια ημικρανία έκανε μπότοξ ως μέρος θεραπείας, αλλά εξαιτίας της ένεσης δεν μπορεί πλέον να ανοίξει το ένα της μάτι.

Η 28χρονη Λίντια Όγκουστ έμενε στη Φλόριντα και πρόσφατα μετακόμισε στο Νιου Τζέρσεϊ, οπότε αναγκάστηκε να βρει άλλον γιατρό για να ακολουθήσει τη θεραπεία της.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post, η γυναίκα στην πρώτη συνεδρία με τον νέο γιατρό της έκανε τρεις ενέσεις και μετά πήγε σπίτι της. Όταν ξύπνησε το επόμενο πρωί δυσκολευόταν να ανοίξει το μάτι της, αλλά δεν έδωσε ιδιαίτερη σημασία, αποδίδοντας το γεγονός σε υπνηλία.

Όσο περνούσε η ώρα όμως, τόσο δυσκολευόταν, μέχρι που κατέστη αδύνατο.

Η Λίντια Όγκουστ πριν το μπότοξ

«Ξύπνησα, κοιτάχτηκα στον καθρέφτη και το δεξί μου μάτι φαινόταν λίγο πιο κλειστό από το άλλο. Σκέφτηκα ότι ίσως κοιμήθηκα σε περίεργη στάση. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και την επόμενη μέρα, άρχισε να κλείνει όλο και περισσότερο. Την επόμενη μέρα, το μάτι μου ήταν σχεδόν εντελώς κλειστό», είπε η Όγκουστ.

Έτσι, τηλεφώνησε στο γραφείο του γιατρού και απάντησε η γραμματέας του, η οποία ανέφερε ότι ο ειδικός αρνείται να τη δει από κοντά, γιατί έκρινε ως μη ανησυχητική την περίπτωση της, ενώ της χορήγησε σταγόνες για τα μάτια.

Η Λίντια Όγκουστ μετά το μπότοξ

Τα συμπτώματα δεν υποχώρησαν όμως και η 28χρονη πήγε σε άλλο γιατρό, ο οποίος διέγνωσε την πάθηση που ονομάζεται πτώση βλεφάρου ή πτώση των βλεφάρων. Πρόκειται για μια σπάνια παρενέργεια του μπότοξ, που προκύπτει όταν τα εκχυλίσματα των ενέσεων αποδυναμώνουν τους μυς που ανυψώνουν το βλέφαρο, προκαλώντας το μερικό ή πλήρες κλείσιμό του.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η παραπάνω πάθηση αντιμετωπίζεται με τον καιρό και δεν προκαλεί μόνιμο πρόβλημα, όμως χρειάζεται άμεση εξέταση από γιατρό, ώστε να μην προκύψει κάποια άλλη επιπλοκή.